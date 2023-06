ITALIANO, ATTESO L'INCONTRO CON LA SOCIETÀ. E LA PIAZZA SI DIVIDE

FirenzeViola.it

Il tema centrale, nelle prossime settimane, sarà inevitabilmente quello relativo al futuro della Fiorentina che passerà senza se e senza ma da quello del proprio allenatore. Prima di tutto, infatti, società e tecnico dovranno sedersi a un tavolo per capire come muoversi. Lo ha dichiarato lo stesso Italiano, ieri, dopo la gara col West Ham: "Io ho un contratto, il presidente ha detto che avremmo parlato dopo le finali come fanno tutti. Serenamente parleremo di tutto e non c'è altro da aggiungere".

L'ex Trapani ha usato parole da chi è dentro il progetto a 360 gradi - "Vedremo come programmeremo il futuro. Perderemo dei giocatori e andranno rimpiazzati. Bisognerà, se vogliamo continuare a viaggiare su questi livelli, rinforzare la qualità della rosa" - eppure incombono da giorni le sirene napoletane. Poco più di ventiquattro ore fa il numero uno partenopeo Aurelio De Laurentiis si è esposto sul tema: "Nella mia lista di 40 nomi io non l'ho messo perché so che ha un altro anno di contratto".

La piazza nel frattempo si divide in due parti, tra chi sostiene che Italiano ha fatto miracoli a fronte di una rosa miminamente preparata per le competizioni rispetto alle quali si è trovata a concorrere e chi si libererebbe volentieri dell'allenatore siciliano in quanto reputato tatticamente arrogante e tutto sommato non così impossibile da sostituire. Poi magari qualcuno ricorda pure come il mister si è lasciato due anni or sono con lo Spezia poco dopo il rinnovo di contratto.

In tutto questo ha avuto modo di esprimersi anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che sulla permanenza o meno del tecnico non si è scomposto e, anzi, ha ribadito la sua centralità all'interno del progetto gigliato: "Da qui dobbiamo ripartire per fare meglio la prossima stagione. Italiano un punto fermo? Sì". È atteso, insomma, l'incontro tra le parti per capire da chi ripartirà la panchina della Fiorentina, con Alberto Aquilani che nel frattempo rimane alla finestra...