Avevamo titolato “Senza paura” quasi per esorcizzare un avversario che molti avevano disegnato come praticamente insuperabile, e certamente per come la Fiorentina arrivava alla prima delle due sfide con il Braga c’era di che preoccuparsi. Lo stesso Italiano, alla vigilia, aveva scelto una linea difensiva, puntando soprattutto a tener aperto il discorso per la gara di ritorno.

Anche per questo l’ampio successo di Braga ha un duplice valore, perché in attesa di certificare il passaggio del turno e l’approdo agli ottavi di finale Italiano può godersi due doppiette di due attaccanti implacabili sotto porta. Se Jovic fin dall’inizio aveva regalato buone sensazioni con una rovesciata spettacolare il resto della gara del serbo è stata da lustrarsi gli occhi, con tanto di rossi nei confronti di Tormena, l’impatto di Cabral non è stato da meno, grazie a un assist di Ikonè e soprattutto a un altro centro da incorniciare.

Un bel pieno di fiducia da allargare a tutta la squadra, in una serata positiva praticamente per tutti, da Igor con ritrovate certezze fino a Mandragora e Amrabat che in mezzo hanno alimentato più di un’azione. Una Fiorentina finalmente determinata, alla lunga padrona del campo per la superiorità numerica e una serata totalmente negativa degli avversari, ma comunque in grado di ipotecare il passaggio del turno. Un’ipotesi che soltanto 24 ore fa pareva quasi impossibile e che invece, dopo i primi 90 minuti del play-off di Conference, è pura realtà.