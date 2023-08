INTRIGO BELTRAN, UN ROVENTE POMERIGGIO DI MERCATO

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un tranquillo pomeriggio di semplice attesa per la partenza di Lucas Beltran verso Firenze, dopo i contatti positivi su tutti i fronti con il Sudamerica, si è trasformato in un intrigo di mercato intorno all'attaccante argentino che ha rischiato di approdare a sopresa alla Roma. L'allarme è scattato verso l'ora di pranzo quando dall'Argentina è rimbalzata la notizia di un tentativo di inserimento del club giallorosso nella trattativa della Fiorentina per l'acquisto di Beltran. I viola forti dell'accordo con il River anche sul piano economico (25 milioni con bonus) sono rimasti ottimisti finché non è stato evidente che il giocatore in qualche modo aveva dato la propria disponibilità alla Roma, probabilmente invogliato anche dalla presenza del campione argentino Dybala (Beltran sarebbe anche stato compagno di scuola del fratello).

Con il passare delle ore la situazione da tranquilla si è andata sempre più complicando, tra il timore che l'inserimento della Roma fosse anche una strategia per alzare i prezzi dell'operazione (o per abbassare le richieste del Santos per Marcos Leonardo) e quello che la volontà del giocatore, nonostante un accordo di fatto con i viola stessi, diventasse decisiva. Sta di fatto che l'operazione di disturbo ha minato un'operazione già potenzialmente chiusa ed ha fatto letteralmente infuriare la dirigenza viola, che ha avuto infatti una accesa discussione telefonica con quella giallorossa.

In serata è infine arrivata la fumata bianca: il giocatore ha mantenuto fede al suo accordo con la Fiorentina e nelle prossime ore partirà per Firenze, per svolgere le visite mediche sabato. Poi la firma su un contratto di cinque anni. Per Olè, che conferma il buon esito dell'operazione, la Roma aveva fatto un'offerta di 12 milioni più bonus.