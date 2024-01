INTRIGO BELOTTI-IKONÉ. ROMA CERCA IL FRANCESE, BARONE CHIUDE E CONFERMA NOVITÀ

Fonte: ha collaborato Dimitri Conti

Dopo un weekend a riposo, senza partite, per la Fiorentina bolle in pentola qualcosa. Riguarda il mercato, entrato nella sua ultima settimana di trattative, che in chiave viola porteranno altre novità. In tal senso è sempre Brian Rodriguez il profilo più chiacchierato in orbita viola - con l’uruguaiano che potrebbe sbarcare a Firenze in un affare da circa 6/7 milioni e percentuale sulla futura rivendita in favore del Club America -, ma sul fronte esterni rimane aperta anche la questione Ruben Vargas, con la Fiorentina che non ha mai smesso di parlarne con l’Augsburg.

Capitolo esterni che si allarga anche guardando in casa viola: da giorni infatti rimbalzano voci di mercato sul conto di Jonathan Ikoné, in particolar modo quelle che lo vedrebbero coinvolto in un possibile scambio di prestiti con Andrea Belotti, centravanti della Roma. A calmierare la questione ci ha pensato in mattinata Joe Barone, dg viola, lesto nel chiudere la porta (LEGGI QUI) ad un’eventuale scambio e in generale ad una fuoriuscita del francese da Firenze. Ciononostante, la Roma ha richiesto Ikone al club di Commisso indipendentemente dalla situazione legata all’ex bomber del Torino, complice il benestare di Daniele De Rossi all’ipotetico ingresso in rosa di un altro esterno d’attacco, che l’ex Capitan Futuro gradirebbe per rinforzare il suo reparto offensivo. Il tutto a una settimana dal gong finale, che come detto, in casa Fiorentina riserverà ancora qualche aggiornamento, come confermato stamani dallo stesso Barone.