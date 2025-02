Live Inter-Fiorentina 1-0, Nerazzurri in vantaggio. Autogol di Pongracic

31' - Ammoniti sia Inzaghi per Palladino dopo alcune polemiche relative al discusso calcio d'angolo, da cui è nato dell'Inter, concesso ai nerazzurri.

30' - Altra occasione per l'Inter con Arnautovic. Diagonale del centravanti austriaco parato con i piedi da De Gea.

28' - AUTOGOL DI PONGRACIC! Inter in vantaggio. 1-0. Il centrale serbo, in contrasto aereo con Lautaro Martinez sugli sviluppi di un corner, colpisce il pallone che finisce nella porta di De Gea. Da sottolineare che il calcio d'angolo non andava assegnato all'Inter. Il pallone calciato da Bastoni aveva infatti chiaramente superato la linea di fondo.

27' - Ecco il cambio, il primo della gara: fuori Thuram, infortunato, e dentro Arnautovic.

24' - Inter ancora pericolosa!! Lautaro Martinez di testa su calcio d'angolo colpisce la traversa!! Secondo legno della serata per i nerazzurri.

23' - Zoppica Thuram. Inzaghi pronto ad effettuare il primo cambio del match. Si scalda Arnautovic.

21' - Palo dell'Inter!! Clacio d'angolo battuto da Chalanoglu sul primo palo, Bastoni allunga e Carlos Augusto sfiora il gol arrivando da sinistra.

17' - Primo tiro della Fiorentina. Ci prova da fuori area Richardson. Facile la parata di Sommer.

14' - Barella sfiora il gol in rovesciata. Cross di Carlos Augusto in mezzo all'area e cilena di sinistro di Barella che sfiora il palo alla destra di De Gea.

12' - Dominio del gioco sempre nelle mani dei nerazzurri. La Fiorentina si difende nella sua metà campo per ripartire in contropiede, cosa che ancora non è però riuscita a fare.

8' - Chalanoglu da fuori!! Fiorentina schiacciata nella propria trequarti e Inter che domina il gioco. Nel corso del possesso palla nerazzurro il pallone arriva tra i piedi di Chalanoglu che, senza essere attaccato da nessun giocatore avversario, decide di andare in porta. Il suo tiro è forte ma centrale e De Gea blocca.

4' - Spinge l'Inter in questo avvio. Ancora Lautaro in area di rigore che prova a farsi spazio, bravo Pongracic a mettere in corner.

2' - Subito pericoloso Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro prova a girare in porta di controbalzo un cross dalla destra di Darmian. Palla che finisce di poco a lato della porta difesa da De Gea.

1' - SI PARTE!! Primo possesso per i viola.

20:44 - Inter con la tradizionale divisa nerazzurra, Fiorentina con la maglia bianca da trasferta.

20:43 - Squadre in campo al Meazza. Sorteggio, saluto tra capitani e poi il fischio d'inizio di Inter-Fiorentina!!

Qualche cambio in più invece per Inzaghi. Oltre a Barella e Pavard, partiti in panchina giovedì al Franchi, il tecnico piacentino rilancia Acerbi titolare dopo l'infortunio subito contro il Verona. Sulle corsie esterne ci saranno Darmian a destra (squalificato Dumfries) e Carlos Augusto a sinistra vista l'influenza che ha colpito Dimarco.

Palladino decide di dare continuità al modulo, 4-4-2, utilizzato giovedì al Franchi. Unico cambio rispetto al recupero della sfida del 1 dicembre quello tra Comuzzo, squalificato dopo il giallo contro il Genoa, e Moreno nel ruolo di terzino destro.

Alle 20:45 il fischio d'inizio di Inter-Fiorentina, monday night della 24° giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Martinez, Calligaris, Bisseck De Vrij, Zalewski, Asllani, Frattesi, Zielinski, Taremi, Arnautovic, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Moreno, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Richardson, Mandragora, Parisi; Beltran, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Gudmundsson, Zaniolo, Colpani, Ndour, Cataldi, Fagioli, Caprini, Folorunsho. Allenatore: Raffaele Palladino.