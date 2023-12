INSIGNE, IL NOME CHE STUZZICA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La sua avventura nella Major League non è andata come si aspettava ed ora Lorenzo Insigne vuole il ritorno in Italia anche per inseguire il sogno Europei. I rapporti con il Toronto e i suoi tifosi sono deteriorati e l'ex Napoli vorrebbe cambiare aria, come conferma anche il cambio di procuratore appena un mese fa. Il giocatore è entrato nella Your First, che nella Fiorentina annovera solo qualche giovane ma che, in serie A, ha tra i suoi assistiti anche Calabria e Luis Alberto, a lungo seguito dai viola. I contatti con l'entourage insomma ci sono e in queste ore Dazn ha rilanciato come possibile l'operazione per portalo in viola.

L'ostacolo più grande però è l'ingaggio visto che in Canada prende 11 milioni. Difficilmente un club italiano sarebbe disposto a sborsare tanti soldi per l'esterno ormai 33enne ma altrettanto difficilmente si può chiedere un sacrificio di troppio milioni al giocatore che aveva voluto un'esperienza in un calcio diverso e che economicamente gli garantisse una pensione d'oro. L’unica soluzione, dunque, è trovare un accordo con il Toronto per una ricca buonuscita e poi sbarcare nella serie A da svincolato. Un'ipotesi che aveva valutato già la Lazio senza però arrivare all'affondo. Per la Fiorentina ovviamente sarebbe necessario anche "liberarsi" di altri esterni ma sul mercato mai dire mai.