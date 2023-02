INIZIO 2023 DA DIMENTICARE, URGE STRAVOLGERE: MEDIA PUNTI DA RETROCESSIONE

Anche ieri contro la Juventus all’Allianz Stadium, i noti problemi della Fiorentina sono venuti a galla. Uno su tutti la netta difficoltà nel segnare. Analizzando le statistiche della sfida, dati alla mano, potrebbe venire da dire che il risultato giusto sarebbe stato il pareggio: 7 tiri totali, 3 nello specchio della porta e 1 gol per la Juventus, mentre 11 tiri totali, 2 tiri in porta e 0 gol per la Fiorentina. Però, la differenza abissale, sta nel come viene calciato verso il portiere avversario e di come ci si arrivi alle nitide azioni da gol. Anche il dato sui calci d’angolo (6 per la Viola), dove negli sviluppi di quest’ultimi non si è creato nulla di pericoloso, fanno riflettere molto sulla grande fatica nel buttare la palla in rete per Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi.

Un problema, come molti altri, che porta la Fiorentina, nel 2023, a raccogliere in campionato, nelle 7 giornate trascorse fin qui, solo 5 punti in classifica, ottenuti contro Monza, Sassuolo e Lazio. Peggio hanno fatto solo Sampdoria (4 punti), Cremonese (1 punto) e Salernitana (4 punti), due di queste hanno anche una partita in meno che disputeranno oggi e potrebbero di conseguenza sorpassare la Fiorentina in questa particolare classifica. L’inizio del nuovo anno, Coppa Italia esclusa, per la Fiorentina è completamente da dimenticare, ma soprattutto da stravolgere il prima possibile.