INIZIA LA 1ª DELLE TRE SETTIMANE DECISIVE: OGGI I BIGLIETTI PER LA FINALE, E IN VISTA DI GIOVEDÌ…

La trasferta di Napoli, per quanto creato e per quanto ottenuto, ha lasciato senza dubbio molto amaro in bocca per la Viola, ma già da stamani è tempo di voltare pagina. È iniziata da qualche ora la prima delle tre (che potrebbero diventare quattro) settimane storiche e decisive per la Fiorentina. Nei prossimi 21 giorni, in ordine, ci sarà: andata semifinale UECL contro il Basilea, ritorno semifinale UECL sempre contro il Basilea e la finale di Coppa Italia contro l’Inter. La giornata di oggi, come raccontato anche dalla nostra redazione, sarà importante perché aprirà, dalle ore 14, sui portali online di Vivaticket, la vendita dei biglietti per la finale del 24 maggio (QUI I DETTAGLI). Nei primi due giorni il tutto sarà riservato ai possessori del "Pack a 2 gare". Successivamente, si apriranno le vendite anche per gli abbonati, possessori tessera del tifoso e infine, se dovessero rimanere biglietti, inizierà anche la vendita libera. Nonostante i tagliandi che ancora devono uscire, le previsioni dei tifosi viola presenti all’Olimpico riguardano numeri importanti. Salvo sorprese, le 18 mila presenze raggiunte nel 2014 contro il Napoli sempre in occasione della finale di Coppa Italia, saranno superate. I problemi, ad oggi, sono rappresentati dai mezzi di trasporto. Pochi i pullman trovabili. Dunque, i supporters gigliati opteranno, la maggior parte, per le macchine. C'è chi si muoverà verso Roma nella serata di martedì e chi invece partirà la mattina del giorno della gara.

Andando per gradi però, questa rimane comunque la settimana del Basilea. A tal proposito, le parole del direttore sportivo Daniele Pradè al termine della gara contro il Napoli, hanno fatto intendere che buona parte della testa, già da giorni, è indirizzata verso la sfida contro gli svizzeri. Per quanto riguarda la vendita dei biglietti, scaduto il periodo di prelazione per chi aveva sottoscritto il “Pack 2 gare”, sta proseguendo un po’ a rilento l’afflusso verso il Franchi di tifosi viola. Al momento non è esaurito nessun settore viola, ma come successo contro la Cremonese in Coppa Italia, il tutto potrebbe prendere un’impennata a partire dalle prossime ore (obiettivo almeno 30mila spettatori), visto che dalle 15 di oggi partirà anche la vendita libera. L’invito, senza dubbio, è quello di riempire e colorare il più possibile il Franchi per la prima delle decisive notti in cui la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà impegnata. Inoltre, prima del match, la Curva Fiesole metterà in vendita migliaia di bandierine viola per autofinanziarsi la coreografia che verrà fatta all’Olimpico nella finale di Coppa Italia.