INIZIA IL TOUR DE FORCE: 5 PARTITE PER DECIDERE IL DESTINO

Che questa anti-vigilia di Juventus-Fiorentina sia un po' diversa dal solito lo si sente nell'aria che si respira a Firenze e dintorni. Un po' per una stagione decisamente deludente della squadra di Italano, un po' perché in campionato ormai gli obiettivi sembrano già tutti sfumati e un po' anche perché davanti ci sarà un ciclo di partite ravvicinate e importanti, a Torino la Fiorentina andrà con meno pressione rispetto a tante altre occasioni in cui le partite contro la Juventus segnavano sostanzialmente la stagione.

Questo non significa che i viola rischino di sottovalutare l'impegno, perché giocare contro i bianconeri è sempre uno stimolo extra per chi fa il calciatore in Italia, però è vero anche che andranno fatte delle valutazioni sugli impegni di febbraio: a partire da domenica, la Fiorentina giocherà 5 partite in 15 giorni, sostanzialmente una ogni tre giorni. Tra cui l'importante spareggio di Conference contro lo Sporting Braga.

Si parte con la Juventus, si conclude a Verona: nel messo il doppio impegno con i portoghesi e la partita del Franchi contro l'Empoli. Italiano valuta e pensa se rispolverare il turnover che l'anno scorso ha dato tanti frutti. In un modo o nell'altro, la Fiorentina dovrà riuscire a gestire le energe.

Questi gli impegni restanti di febbraio:

@ Juventus 12/2

@ Sporting Braga 16/2

vs. Empoli 19/2

vs. Sporting Braga 23/2

@ Hellas Verona 27/2