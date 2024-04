INFORTUNI E POSTUMI INFINITI: ORA I GOL DEL VERO GONZALEZ

FirenzeViola.it

Finalmente Nicolas Gonzalez. Mercoledì sera la prima gara incoraggiante dopo tanto tempo. L'infortunio aveva reso l'argentino la parodia di se stesso, macinando tanti bassi e pochi alti. Il ritorno contro l'Inter datato 28 gennaio non era stato dei migliori: l'esterno aveva anche sbagliato un rigore. Dopodiché una serie di prove anonime intervallate da qualche lampo. Il che è preoccupante visto che parliamo del calciatore più pagato della storia della Fiorentina (27 milioni), così come il secondo nella classifica dei "Paperoni" viola attuali con 3 milioni a stagione (il primo è Milenkovic a quota 3.3 milioni).

Gli infortuni.

I problemi fisici ne hanno condizionato l'avventura alla Fiorentina. E più in generale la carriera, non per nulla da Stoccarda ammonivano sulla precarietà di Gonzalez in questo senso. Se poi ci soffermiamo sull'annata attuale contiamo almeno sette sfide in cui il giocatore si è assentato ufficialmente per infortunio. Il vero problema? I postumi. Perché se ci vogliono due settimane per tornare al 100% della condizione, nel suo caso il tempo si è dilatato alla grande. E la squadra ne ha comprensibilmente risentito.

Il vero Nico.

Quando Gonzalez si accende può cambiare le partite, altrimenti l'esborso economico della Fiorentina non sarebbe giustificato. Ma se lo fa per un solo terzo del campionato è chiaro che non può considerarsi un valore aggiunto, tanto più che il suo ultimo gol risale all'11 febbraio in occasione della goleada al Frosinone. In totale sono otto le reti stagionali dell'ex Argentinos Juniors, che in Coppa Italia contro l'Atalanta ha liberato Mandragora dopo una buona azione per il gol vincente del centrocampista. Speriamo sia un segnale di ripresa: serve come il pane.