INFERMERIA VIOLA, CHI SPERA DI RECUPERARE PER LA DEA

Dopo la sconfitta contro l’Inter, mister Vincenzo Italiano dovrà cercare di preparare al meglio la sfida contro l’Atalanta, alla ricerca di una vittoria in campionato che manca ormai dal 19 agosto. Proprio per la sfida contro i bergamaschi, forte delle due settimane di pausa per le Nazionali, il tecnico della Fiorentina spera di recuperare diversi acciaccati dell’infermeria viola.

In difesa non ci sono infortuni, tranne Niccolò Pierozzi il cui tempo di recupero è ancora da definire, ma sicuramente questi giorni di interruzione del campionato saranno molto importanti per Yerry Mina perché ritrovi la miglior condizione fisica possibile e ottenga così il proprio esordio in maglia viola. A centrocampo, invece, lo staff viola spera di riavere a disposizione, anche solo per la panchina, Antonin Barak: quest’ultimo, infatti, ancora non ha disputato nessuna partita tra amichevoli e gare ufficiali.

Per quanto riguarda gli esterni, Italiano spera di recuperare almeno Jonathan Ikonè che, dopo l’infortunio subito in Inghilterra, deve ancora fare il proprio esordio stagionale.