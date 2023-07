IN SERATA ARRIVA INFANTINO, DOMANI VISITE E QUINQUENNALE

Il prossimo colpo di calciomercato, in casa Fiorentina, risponderà al nome del giovane centrocampista Gino Infantino. Il suo approdo in riva all'Arno seguirà quello di Abdelhamid Sabiri, Fabiano Parisi e Arthur Melo direttamente dal Rosario Central per un'operazione a titolo definitivo che vedrà il club di Rocco Commisso versare 4 milioni di euro nelle casse dei sudamericani, ai quali sarà anche garantita una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo.

Il classe 2003 gode di referenze illustri, su tutte quella di Carlos Tevez che ha palesato un debole per il suo connazionale: "Negli allenamenti faceva delle cose e pensavo a come giocasse bene". Chi lo conosce ne esalta la predisposizione all'assist e al dribbling, così come l'ampio margine di miglioramento. "A mio avviso, alla lunga, potrebbe sostituire anche Amrabat" le parole dell'intermediario esperto di Argentina, Filippo Colasanto, a Radio FirenzeViola.

Quanto ai dettagli sull'arrivo, Infantino dovrebbe atterrare nel capoluogo toscano a partire dalla giornata di oggi mentre domani svolgerà le visite mediche con la Fiorentina. Una volta terminato l'iter, il calciatore ventenne firmerà un contratto quinquennale coi viola per poi aggregarsi alla sua nuova squadra e prendere parte al ritiro al Viola Park con l'obiettivo, magari, di figurare già in vista del torneo amichevole in programma nel weekend in casa del Newcastle.