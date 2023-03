IN DIFESA TORNA MILENKOVIC, BONAVENTURA FA SPAZIO A BARAK. IN ATTACCO...

Oggi alle ore 21 la Fiorentina tornerà in campo dopo la convincente vittoria di sabato scorso contro il Milan. La squadra di Italiano vuole confermare le buone sensazioni delle ultime settimane e vuole continuare il suo percorso in Conference League per togliersi qualche soddisfazione. L’ostacolo che i Viola troveranno di fronte a sé sarà il Sivasspor, squadra turca che è tornata in campo sabato dopo lo stop a causa del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Un avversario da non sottovalutare e che viene da tre partecipazioni europee consecutive, ma che probabilmente è il più alla portata tra le vincitrici dei gironi di Conference.

Per l’occasione Vincenzo Italiano ha in mente di riproporre il 4-2-3-1 con Terracciano tra i pali (annunciato dallo stesso allenatore in conferenza) e la linea a 4 formata da Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi. Il brasiliano è al momento in vantaggio su Venuti. A centrocampo ancora fiducia a Mandragora e Amrabat nei due davanti alla difesa, con Barak che dovrebbe tornare titolare sulla trequarti al posto di Bonaventura. Nel tridente fiducia a Jovic dopo la rete con il Milan e spazio a Saponara e Nico Gonzalez sulle fasce. I turchi invece si presenteranno con un difensivo 4-1-4-1 con Caicedo prima punta. A centrocampo dovrebbe esserci l’ex Genoa e Chievo, Cofie. Confermato Gradel. Di seguito le nostre probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic. Allenatore: Italiano.

SIVASSPOR (4-1-4-1): Vural; Yesilyurt, Goutas, Appindangoyé, Ciftci; Cofie; Saiz, Arslan, Charisis, Gradel; Caicedo. Allenatore: Calimbay.