IN CAMPIONATO MANCA ANCORA IL GOL SU AZIONE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ultimi impegni con le Nazionali con un occhio puntato stasera alla partita degli azzurri contro Israele visto che Moise Kean dovrebbe partire titolare nella sfida di Nations League. L'attaccante, insieme agli altri componenti viola impegnati con le proprie Nazionali, rientrerà in settimana e sarà a disposizione di Palladino per preparare al meglio la sfida contro l'Atalanta il 15 settembre. L'allenatore viola non ha avuto a disposizione l'intera rosa, visto che anche Gudmundsson si è allenato inizialmente con la squadra, ma poi è partito per il processo in Islanda e sarà a Firenze solo venerdì.

Una difesa da sistemare - In questi giorni però Palladino ha potuto lavorare al meglio con coloro che sono rimasti a Firenze, nella speranza di poter riordinare le idee. Sì perché la sensazione avuta in queste cinque partite è quella di una confusione generale durante le partite. A partire dalla difesa, un reparto apparso troppo fragile e sicuramente il più confusionario. La difesa a tre deve essere perfezionata nei movimenti e singolarmente, con un Marin Pongracic apparso in enorme difficoltà.

In campionato manca il gol su azione - Oltre alla difesa però, c'è da lavorare anche in fase realizzativa: nelle cinque partite giocate dai viola da inizio stagione sono stati segnati 7 gol tra campionato e Conference e di questi 4 sono stati messi a segno da palla inattiva. Quindi solo tre gol sono stati segnati su azione e sono avvenuti tutti in Conference: il tiro a giro di Sottil e il diagonale destro di Kean nella gara di andata contro la Puskas Akademia; il tiro da fuori area sempre di Kean nella gara di ritorno. In campionato la squadra di Palladino, senza le situazioni da palla inattiva, sarebbe ancora a secco di reti in campionato. Un dato che testimonia le difficoltà riscontrate dalla squadra di Palladino in fase realizzativa, la speranza è che con la rosa al completo e con l'aiuto legato alla sosta per le Nazionali, l'allenatore dei viola abbia avuto tempo per integrare nella rosa anche gli ultimi arrivi, come ribadito da lui stesso in conferenza stampa post gara con il Monza: "Sono sicuro che da martedì inizieremo a lavorare bene su tutto e inizierà il percorso di crescita. Vedremo una squadra che vuole comandare il gioco e che vuol far gioire i tifosi".