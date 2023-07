IN ATTESA DI SVOLTE

FirenzeViola.it

Occasioni, opportunità e possibilmente il tempismo giusto per saperle cogliere. L’operazione Parisi ufficializzata ieri dalla Fiorentina racconta bene la pronta risposta del club viola a uno scenario che solo poco tempo prima sembra irreale, almeno alla luce di un corteggiamento avviato la scorsa estate finito come tutti sanno. Così l’annuncio in parallelo di un ulteriore accordo stipulato con il capitano Biraghi sembra sgombrare anche il campo da dubbi su un’eventuale staffetta, e consegna a Italiano una zona del campo pienamente ristrutturata.

Accoppiata importante quella dei due terzini esterni, che un po’ tutti si augurano possa preludere a identiche ambizioni di valore negli altri ruoli. In tal senso la candidatura proposta alla Fiorentina del brasiliano Arthur, le cui stagioni in calo restano principale fardello, racconta comunque la ricerca di un’esperienza non indifferente, che possa magari tornare utile nel caso (sempre più ventilato) che davvero la UEFA escluda la Juventus dall’Europa del prossimo anno per richiamare in campo la Fiorentina. Tasselli che aumentino la qualità di un gruppo nel quale Italiano dovrà, per ora, gestire anche i casi di mercato.

Amrabat o Igor, entrambi alle prese con sirene inglesi che soprattutto per il brasiliano potrebbero concretizzarsi in tempi non così lunghi, o quello stesso Castrovilli del cui rinnovo di contratto si continua a parlare. Senza parlare di mire offensive, da rincorrere in direzione Salerno per Dia, per il momento rimaste in sospeso. Discriminanti sul piano del mercato, certo, ma che s’intrecciano anche con il progetto tattico di Italiano. In una costruzione del nuovo impianto di gioco in cui sia chiaro fin dall’inizio quali e quanti tasselli serviranno non appena per più di una trattativa si passerà dalle parole ai fatti.