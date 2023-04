IN ATTESA DEL SEMAFORO VERDE: INIZIA L’INVASIONE VERSO ROMA

FirenzeViola.it

Tra il popolo viola è già partito il conto alla rovescia per quello che sarà, nella storia recente della Fiorentina, il giorno più importante, la finale di Coppa Italia che vedrà sfidarsi Fiorentina e Inter il prossimo 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Come anticipato ieri dalla nostra redazione, ai tifosi viola, esattamente come nella finale contro il Napoli del 2014, verrà riservata la Curva Sud (Più Distinti sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato sud). Inoltre, quella di Commisso, sarà la società "ospitante" della sfida e dunque potrà giocare con la maglia viola (i nerazzurri, dunque, giocheranno con la tenuta da trasferta).

Fin dai primi istanti dopo il triplice fischio della gara contro la Cremonese, i supporters gigliati hanno preso subito a informarsi su come organizzare la spedizione in terra romana, che già da adesso, in attesa dell’ufficialità dei biglietti, si preannuncia come una vera e propria invasione di cuori viola. All’incirca, i tagliandi a disposizione per i tifosi della Fiorentina saranno 25000 (LEGGI QUI). Stesso numero, ovviamente, per i nerazzurri. I restanti biglietti, come già successo, dovrebbero essere presi in possesso dalla Lega di Serie A.

Le modalità di vendita verranno comunicate nei prossimi giorni, ma sempre facendo riferimento allo scorso anno, il portale online per l’acquisto dei biglietti fu Vivaticket, ossia lo stesso che utilizza la Fiorentina. Salvo sorprese, inoltre, ci saranno varie prelazioni. Si parte da chi ha sottoscritto il “Pack 2 gare” che garantiva, come sottolineato dalla stessa Fiorentina, “Il diritto alla prima fase esclusiva di prelazione per eventuale turno successo di entrambe le competizioni (C. Italia finale e UECL semifinale)”, passando poi dalle possibili, ulteriori, prelazioni per chi ha l’abbonamento in campionato o la sola tessera del tifoso, fino alla consueta vendita libera. I prezzi verranno decisi dalla Lega (l’anno scorso curve a 35 euro).

Al momento, molti tifosi viola hanno già cominciato a prenotare o informarsi per hotel, pullman (tante richieste), pulmini e anche treni. E la voglia di assistere, dopo nove anni, a un’altra finale, è molta.

Firenze, dunque, in attesa del semaforo verde per acquistare i biglietti, si prepara al grande esodo verso Roma.