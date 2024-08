IN 5 DIETRO KEAN, MANDRAGORA-BIANCO IN MEZZO: COME GIOCHEREBBE OGGI LA FIORENTINA

FirenzeViola.it

"La società sa di cosa abbiamo bisogno e ci sentiamo tutti i giorni". Queste parole di Raffaele Palladino risuonate dopo l'ultima amichevole in terra inglese contro l'Hull City, restano nella testa dei tifosi viola e dello staff del tecnico viola che prova a ragionare in questi giorni su quale undici dovrà o potrà puntare in vista dell'inizio del campionato. Che la rosa della Fiorentina potesse non essere completa al via della Serie A il 17 agosto prossimo il tecnico ex Monza lo aveva messo in preventivo, che a meno di due settimane ancora non fosse arrivato neanche un centrocampista magari un po' meno.

Davanti c'è affollamento

Perché andando a vedere quello che sarebbe lo scacchiere della squadra se dovesse esordire domani, è evidente uno squilibrio tra i giocatori offensivi e quelli negli altri reparti. Se nel ruolo di prima punta il titolare inamovibile, attualmente senza un diretto sostituto visto che Nzola è ai margini, resta il nuovo acquisto Moise Kean, dietro di lui in cinque si giocano due maglie da titolari: Nico Gonzalez, Beltran, Sottil, Ikoné e Colpani sono i candidati a ricoprire i due ruoli dietro le punte.

Dietro le balle di fieno

Situazione diametralmente opposta a centrocampo, ma a ben vedere anche in difesa. In mediana giocherebbero titolari senza neanche particolari sostituti di ruolo Mandragora e Bianco. Dietro invece pur con l'arrivo di Pongracic al posto di Milenkovic come titolare nei tre assieme a Martinez Quarta e Ranieri, con l'addio di Lucchesi e senza ulteriori rinforzi l'unico sostituto sarebbe Comuzzo. In porta e sulle fasce, invece, la situazione quantitativamente è ok con due giocatori per ruolo. Questa la Fiorentina al 4 agosto 2024, in attesa che il calciomercato viola decolli definitivamente.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, PONGRACIC, Ranieri; Dodo, Bianco, Mandragora, Biraghi; Nico Gonzalez, COLPANI (Beltran); KEAN. All: PALLADINO.