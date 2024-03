IL VIKINGO STA TORNANDO: NUMERI E PROSPETTIVE DEL SUO 2024

FirenzeViola.it

È stato l'acquisto più costoso della scorsa estate, ora è finito il periodo di apprendimento e per Lucas Beltran (così come per la Fiorentina) quelli che arrivano saranno mesi di fuoco. Le pause per le nazionali, nel bene e nel male, resettano quasi tutto ciò che è stato fatto fino a quel momento e danno il via ad un nuovo percorso. Questo per il Vikingo è un peccato, perché nell'ultima serie di partite ha vissuto il suo miglior momento da quando ha deciso di vestire la maglia della Fiorentina.

Una decisione non semplice visto l'interesse di tanti club e in extremis quello della Roma dell'amico Paulo Dybala, che fece vacillare un po' l'attaccante e soprattutto fece discutere Joe Barone e Thiago Pinto per la piccola scorrettezza che i giallorossi hanno provato last-minute. Tutto dimenticato comunque, Beltran è molto felice della sua scelta: lo racconta a parenti e amici, oltre a confermarlo nelle interviste che lo vedono protagonista.

Il periodo prima della sosta lo ha visto diventare MVP di febbraio, segnare 4 gol tra campionato e Conference e soprattutto ritagliarsi quel ruolo da protagonista che nei primi mesi faceva fatica ad avere. Tanto da riuscire a realizzare numeri che lo hanno paragonato agli altri grandi della Serie A come Lautaro e Vlahovic.

La grande svolta per l'attaccante argentino, protagonista anche in nazionale Under 23 con una doppietta nella prima partita con il Messico, è stato l'arrivo di Belotti. La possibilità di affidare al Gallo il lavoro sporco e soprattutto le "cure" dei difensori avversari, ha permesso a Beltran di sfruttare al meglio le sue qualità evidenti. Trova la porta con continuità e sa anche rifinire l'azione al meglio. Ora la prova più difficile della stagione, perché dopo l'ambientamento e i primi momenti positivi, è arrivato il momento della consacrazione. Domani tornerà in Italia e potrà riprendere da dove aveva lasciato.