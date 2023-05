IL VERO NICO, PROVVIDENZA BARAK, BONAVENTURA SONTUOSO, OK BIRAGHI, RANIERI E MILENKOVIC

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - Osserva il primo tiro di Ndoye finire largo alla sua sinistra, poi manda un corner un traversone dalla destra dello stesso esterno del Basilea. Freddato da Amdouni sul pari del Basilea non corre altri rischi e nel supplementare risponde presente sul tiro centrale di Burger, 6

DODÒ - Avvio difficile con una discreta quantità di passaggi sbagliati. Ritrova precisione sul finire di frazione con il bel cross che mette in condizioni Bonaventura d’impegnare seriamente Hitz. Partecipa all’assalto sulle fasce nella ripresa e nei supplementari, 6,5

MILENKOVIC - Sugli affondi svizzeri in avvio non è impeccabile nei rinvii ma col passare del tempo recupera sicurezza e in avvio di ripresa si fa apprezzare in chiusura. Sul corner del raddoppio viola favorisce il rimpallo che manda al tiro Nico poi sfiora il gol di testa mandando alto di poco sopra la traversa. Resta lucido anche nei momenti più tesi, 7

IGOR - Una buona chiusura su Burger che cade in area ma senza subire fallo, poi però rimedia il giallo per un’entrata su Ndoye. Disastroso nell’occasione del raddoppio esce subito dopo il gol di Amdouni, 4

Dal 10’st RANIERI - Rimedia il giallo poco dopo il suo ingresso ma la chiusura sul tiro di Agustin prima dei supplementari è da applausi, 7

BIRAGHI - In grande difficoltà su Ndoye che nella prima mezz’ora crea parecchi grattacapi dalla sua parte. Prova a rimediare con un paio di cross interessanti, uno dei quali girato largo non di molto di testa da Nico. Conferma il piede caldo con l’assist dalla bandierina per il primo gol firmato Nico. Dalla ripresa e nel corso dei supplementari mette una quantità notevole di palloni interessanti in area di rigore, 7

AMRABAT - Fisicamente non sembra al meglio, almeno in avvio, quando il Basilea arriva con facilità al limite dell’area. Si ritrova col passare del tempo, aggiunge qualche errore di troppo ma nei supplementari sfodera un bel traversone per l’occasione di Jovic e sale ulteriormente di tono, 6,5.

CASTROVILLI - Per lui come per tutti i primi minuti sono di sofferenza ma la sua girata di testa, seppure larga, è il primo segnale di ripresa dei viola. Conferma la crescita col passare del tempo e soprattutto con recuperi importanti, 6,5

Dal 15’sts MANDRAGORA - Il suo tiro che impegna Hitz dà il là al gol della finale di Praga, 6

NICO GONZALEZ - Si vede poco fino alla mezz’ora quando di testa trova il giusto tempismo per girare a rete senza però inquadrare lo specchio. Va molto meglio sul corner di Biraghi che gira in rete per l’uno a zero viola, tanto che poco dopo manda bene al cross anche Dodò. Freddo al tiro firma il raddoppio sugli sviluppi di un corner poi dopo aver rimediato l’ammonizione è bravo anche in ripiegamento difensivo. Manca di poco il tris nel primo tempo supplementare da posizione ravvicinata. Il vero Nico, 8

BONAVENTURA - Soffre anche lui l’avvio difficile della sua squadra ma è il primo a suonare la carica con un tiro che Hitz alza sopra la traversa per l’angolo dal quale nasce il vantaggio viola. Si ripete poco dopo di testa trovando una gran risposta del portiere Hitz. Nel secondo tempo indovina un bel tocco in area per Cabral poi ci prova su invito di Biraghi mandando alto sopra la traversa e con un altro tiro dalla linea di fondo. Esce lasciando negli occhi una prestazione sontuosa, 7,5

Dal 1’sts BARAK - Il gol vale Praga, poco altro da dire. Provvidenza, 7

BREKALO - Troppo morbido nel primo tempo non trova profondità e regala troppi palloni facendo spesso arrabbiare Italiano. Anche per questo resta negli spogliatoi dopo l’intervallo, 5

Dal 1’st IKONÈ - Poca profondità seppure Biraghi lo chiami spesso in causa. Non trova spazio per il tiro dal limite sugli sviluppi di un paio di angoli. Almeno c’è anche del suo sul terzo gol di Barak, 5,5

CABRAL - Molto poco servito in una prima frazione di gioco complicata fatica a liberarsi della marcatura avversaria. Nella ripresa non è molto reattivo sull’invito di Bonaventura. Non ha possibilità di giocare i supplementari, ma il cambio ci sta, 5,5

Dal 1’pts JOVIC - Sul cross di Amrabat colpisce a botta sicura trovando una grande risposta di Hitz. Se l’occasione non è un errore macroscopico l’opportunità nel secondo tempo supplementare grida vendetta come il palo successivo sul 3-1. Sprecone, 5

ITALIANO - Rilancia Igor accanto a Milenkovic, Castrovilli con Amrabat e Brekalo sulla sinistra con Nico a destra. La prima mezz’ora dei suoi è però negativa, la Fiorentina è contratta e impaurita nonostante il Basilea non crei grandi occasioni da rete. Tra una sfuriata e l’altra ritrova il suo gruppo sul finire di primo tempo grazie soprattutto al gol di Nico e ai tentativi di Bonaventura. Il cambio Brekalo-Ikonè è scontato, quello di Igor sembra invece ritardato perchè il brasiliano sbaglia molto sul pari svizzero. Al netto delle tante occasioni sprecate (anche da Jovic che prende il posto di Cabral) la sua squadra stramerita la finale di Praga. Ed è la seconda in stagione, 7