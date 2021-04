IL VERO DUBBIO È CASTRO. DAVANTI LA COPPIA D'ORO

C'è molta incertezza su quella che sarà la formazione che Beppe Iachini proporrà questa sera al Bentegodi contro il Verona. Se in difesa tutto sembra portare all'impiego di Martinez Quarta al posto dello squalificato Milenkovic (da capire però se nella zolla di destra o di sinistra, ma per il compagno di reparto Caceres poco o nulla dovrebbe cambiare), è a centrocampo che ci sono i dubbi più importanti. Gran parte dei quotidiani infatti propendono per l'impiego dal 1' di Gaetano Castrovilli (è il caso del CorSport, de La Nazione, così come del Corriere Fiorentino e di Repubblica) mentre altre testate (La Gazzetta e Tuttosport) ritengono che il 10 oggi - almeno in partenza - potrebbe essere escluso.

Se l'azzurro sarà in campo, andrà a ricoprire il ruolo di mezzala e lascerà il ruolo di play ad Amrabat (anche se il CorSport oggi propone Bonaventura in quella zona di campo), in alternativa senza il pugliese ci sarà Pulgar sul terreno di gioco con l'ex Verona pronto ad agire al suo lato. Per il resto nessun dubbio ulteriore, sia sugli esterni (dove tutti confermano Venuti a destra e Biraghi a sinistra) che soprattutto in attacco, dove Beppe Iachini per centrare il suo primo successo in trasferta si affiderà ancora una volta alla coppia d'oro formata da Vlahovic e Ribery (e anche su questo i quotidiani di oggi sono tutti d'accordo). Ecco le probabili formazioni proposte oggi in edicola:

La Gazzetta dello Sport: Dragowski; Caceres, Pezzella, M.Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Il Corriere dello Sport-Stadio: Dragowski; M.Quarta, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Tuttosport: Dragowski; M.Quarta, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

La Nazione: Dragowski; M.Quarta, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Il Corriere Fiorentino: Dragowski; Caceres, Pezzella, M.Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

La Repubblica: Dragowski; M.Quarta, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Firenzeviola.it: Dragowski; Caceres, Pezzella, M.Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.