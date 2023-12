IL TRENO PER L'EUROPA PASSA DA MONZA E TORINO: DUE TABÙ SA SFATARE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina, per chiudere il 2023 in bellezza e rimanere attaccata alla zona calda della classifica, ha bisogno di punti nelle prossime due partite. L'obiettivo è rimanere attaccati a quel treno per l'Europa che passa prima da Monza e Torino, contro due squadre rincorrono i viola, ma che non sono assolutamente da sottovalutare. Da una parte c'è da difendere il quinto/sesto posto dall'assalto di entrambe, mentre dall'altra la squadra di Italiano può sognare in grande perché il quarto posto è ad una sola lunghezza.

In attesa che si apra il calciomercato, Biraghi e compagni devono dare un segnale forte forse nel momento più delicato della stagione, con Nico Gonzalez ai box e qualche acciaccato di troppo, come Bonaventura e Arthur. Dato che la Fiorentina non avrà l'impegno infrasettimanale in queste due settimane serve stringere i denti, recuperare le energie psicofisiche e lavorare nel modo giusto. Monza e Torino diventano quindi due crocevia importanti dove intaccare in qualche passo falso potrebbe costare caro e far perdere terreno in graduatoria sulle dirette concorrenti.

Anche per una questione di rivalsa. Italiano da quando è allenatore della Fiorentina non è ancora riusciuto a battere il Monza visto che l'anno scorso i viola sono usciti sconfitti dall'U-Power Stadium, mentre al Franchi finì 1-1. E un piccolo tabù andrebbe sfatato anche con il Torino: senza contare la vittoria dell'anno scorso in Coppa Italia, la squadra gigliata non vince in campionato coi granata da più di due anni. L'ultima vittoria infatti risale al 28 agosto 2021, quando a decidere la partita sul risultato di 2-1 furono Vlahovic e Nico.