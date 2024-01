IL TERZINO, POI L'ATTACCO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si muove il mercato della Fiorentina, l’arrivo di Faraoni chiude le problematiche di una corsia destra dove Dodò adesso può rientrare senza dover necessitare forzare i tempi e soprattutto apre un’alternanza con Kayode che può consentire turnazioni anche nell’ottica della prossima Supercoppa in programma in Arabia.

Insomma anche se il profilo non sembra aver acceso troppi entusiasmi, l’innesto di Faraoni potrebbe essere di quelli adeguatamente funzionali, tanto più in un settore del campo dove il recupero di Dodò resta fattore da considerare nei prossimi mesi. Così sistemata la prima delle priorità adesso è l’attacco la zona destinata a nuova ristrutturazione, tanto più se l’addio di Brekalo già ventilato da giorni dovesse materializzarsi a breve (diverso il discorso per Barak visto che i viola hanno rispedito al mittente la prima offerta per un prestito da parte del Napoli).

Mentre lo svizzero dell'Augsburg Vargas resta davanti ad altri obiettivi per le fasce come Ngonge o Gil, per la punta molto girerà intorno al futuro di Nzola e alle scelte di Belotti e Kean, o Dia, che la Fiorentina continua a monitorare. Magari non necessariamente per un altro arrivo a stretto giro di posta, ma quasi certamente per un ulteriore innesto offensivo che pur necessitando nuova pazienza consenta a Italiano di avere a disposizione un potenziale di reti diverse.