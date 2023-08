IL TASSELLO MANCANTE

FirenzeViola.it

A due settimane dalla fine del calciomercato la Fiorentina ha già soddisfatto tutte le richieste del tecnico Viola Vincenzo Italiano: l'allenatore gigliato aveva difatti chiesto un portiere, un attaccante e un regista. Accontentato.

Il nuovo portiere è il giovane Christensen dall'Herta Berlino, che, nonostante la retrocessione del suo club, si è messo in mostra per le sue prestazioni.

Per il gioco espresso dalla Fiorentina è necessario un regista e la dirigenza, in accordo con lo stesso Italiano, ha optato per Arthur: profilo interessante ma colpito molto spesso da problemi fisici.

Inoltre, nello scorso anno è stata evidente una scarsa vena realizzativa, di conseguenza un centravanti era d'obbligo e lo staff di Rocco Commisso ne ha acquistati addirittura due: Beltran e Nzola, spendendo più di 35 milioni.

Mercato chiuso qualcuno potrebbe pensare e invece alla Fiorentina manca ancora un pezzo per completare il puzzle: un difensore centrale che possa affiancare Milenkovic. Ancora alla chiusura del calciomercato ci sono più di due settimane, ma la Viola deve trovare un degno sostituto di Igor, venduto al Brighton per un totale di 20 milioni.

A Firenze è arrivato dall'Everton Yerry Mina ma, non è stato acquistato per essere il titolare, dato che, nelle ultime stagioni in Inghilterra non ha brillato. Sono diversi i nomi che circolano per completare la difesa: da Marcos Senesi del Bournemouth a Murillo del Corinthians fino a Victor Nelsson del Galatasaray. La società di Rocco Commisso però ancora non ha affondato il colpo su nessuno e non è quindi da escludere che il titolare potrebbe essere uno tra Martinez Quarta e Luca Ranieri, ricordando che lo scorso anno hanno entrambi giocato una finale dal primo minuto: il primo, in finale di Coppa Italia contro l'Inter, il secondo, in finale di Conference League contro il West Ham.

La Fiorentina è una scacchiera quasi completa a cui manca l'ultima pedina per iniziare a giocare. Due settimane sono ancora lunghe e vedremo se il mercato regalerà qualche bella sorpresa.