IL SORRISO FA SOGNARE I TIFOSI. IKONÉ, UN ALTRO PASSO AVANTI

Un sorriso che ha fatto sognare i tifosi della Fiorentina. Non sono passate inosservate le parole (e soprattutto la reazione) di Jonathan Ikoné, protagonista ieri sera di una partita mostruosa in Champions League tanto da esser stato premiato Man of the Match della partita contro il Wolfsburg, alla domanda su un interessamento per lui della società viola.

Due assist e almeno un paio di strappi da lustrarsi gli occhi, ma soprattutto una risposta che ha lasciato intendere quanto sia avanti la trattativa tra Lille e Fiorentina per portare il classe '98 alla corte di Italiano. Quel "per il momento sono qui, poi vediamo cosa mi riserverà il futuro" che suona tanto come un'apertura ai colori viola di Firenze, dove certo non avrebbe la certezza di essere protagonista in Europa nel brevissimo periodo ma dove può crescere ancora e trovare quella continuità che finora è probabilmente l'unica cosa che è mancata alla sua carriera.

Anche perché il Lille dopo aver stupito la Francia la scorsa stagione vincendo il campionato, quest'anno in Ligue 1 ha mollato un po' la presa e si trova all'undicesimo posto della classifica. Segno che - nonostante un cammino in Champions ragguardevole che gli ha garantito il primo posto nel girone - la squadra allenata da Gourvennec non sembra avere ambizione di rimanere in cima a lungo.

Di sicuro c'è che per la Fiorentina l'innesto di un giocatore capace di essere incisivo anche in Champions farebbe fare un ulteriore salto di qualità. E anche le cifre della trattativa lo dimostrano: 15 milioni più una grossa percentuale sulla plusvalenza fanno capire quanto le parti credano in un giocatore che potrebbe completare un tridente viola che fa sognare i tifosi. Perché Nico Gonzalez-Vlahovic-Ikone, con le alternative di alto livello che ci sarebbero in panchina, può essere un attacco in grado di alzare ulteriormente l'asticella.