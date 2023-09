IL SORRISO È GIUSTIFICATO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Se solo due volte prima di questa stagione la Fiorentina aveva cominciato meglio nella sua storia, il sorriso di Martinez Quarta e dei 700 tifosi giunti a Udine per godersi la vittoria della squadra di Italiano è più che giustificato. Perché in un campionato che vede quasi tutte le big zoppicare, con i 3 punti di Udine la Fiorentina si piazza al quinto posto momentaneo e ora rischia di poter sognare davvero in grande.

Il calendario da questo punto di vista è amico visto che giovedì si va a Frosinone e poi sarà il turno del Cagliari al Franchi. Due occasioni ghiottissime che a questo punto faranno capire davvero che obiettivi può porsi la società di Commisso, senza dimenticare che la vittoria di Udine è arrivata in maniera più che fortunosa (per informazioni chiedere a Thauvin e Lucca), ma anche che - come ha sottolineato lo stesso Italiano in conferenza stampa - se alcune squadre vengono elogiate proprio per la loro capacità di fare risultato al di là del gioco, allora questi 10 punti in campionato sono da prendere a piene mani.

Niente a che vedere con l'inizio negativo della scorsa stagione quando nelle prime 5 giornate la Fiorentina fu in grado di raccogliere solo 6 punti perdendo proprio a Udine 1-0 e pareggiando con Empoli, Napoli e Juventus oltre alla vittoria contro la Cremonese. Ma meglio anche del primo anno di Italiano a Firenze, quando in 5 turni furono 9 i punti. La Fiorentina ha apparecchiato il suo inizio di stagione per dimenticarsi le critiche e vivere una stagione da protagonista: la prossima settimana sarà decisiva per capire se riuscirà a sfruttare questa occasione.