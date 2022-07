IL SECONDO TEMPO DEL MERCATO

La Fiorentina potrebbe annunciare presto il quarto nuovo acquisto di questo mercato partito decisamente col piede sull'acceleratore, senza indugi e idee chiare. Dopo Jovic, Gollini e Mandragora, a breve e con ogni probabilità sarà il turno di Dodo. La trattativa è ormai ai dettagli e al momento il calciatore brasiliano si trova a Milano dove sta attendendo il via libera da parte della Federezione e da parte dello Shakhtar per effettuare le visite mediche e potersi allenare con i nuovi compagni che lo aspettano in ritiro a Moena.

Con l'acquisto di Dodo la Fiorentina dopo appena 13 giorni di mercato avrebbe messo a segno quattro colpi che permettono di guardare al futuro prossimo con serenità, avendo messo a disposizione del mister quattro giocatori di ottimo livello ed essendo al momento coperta in tutte le zone del campo, senza tasselli mancanti. Anche lo stesso Italiano infatti si è detto in conferenza soddisfatto dei rinforzi arrivati finora e la sensazione è che, una volta concluso il ritiro di Moena, la Fiorentina resterà comunque vigile sul mercato, cercando magari quell'occasione per rendere più competitiva la sua rosa, ma focalizzandosi di più su altri fronti.

Le incognite sono davvero poche: la più spinosa è quella legata a Milenkovic in difesa, dato che in caso di partenza del serbo la Fiorentina sarebbe costretto a trovare un degno sostituto. Ad ogni modo al momento i viola non hanno particolari necessità in entrata, se non guardare a quello che potrà venir fuori dal ritiro di Moena. Anche perché Zurkowski sarà valutato e nel caso in cui il mister dovesse ritenerlo pronto, la sua permanenza escluderebbe probabilmente anche un possibile arrivo in mezzo al campo. Dopo un inizio in cui la Fiorentina ha bruciato la concorrenza, adesso si aspetta una seconda frazione di calciomercato dove i dirigenti viola si concentreranno principalmente su eventuali giocatori da piazzare in uscita e giovani da far crescere in prestito, rimanendo con un occhio attento a quello che il calciomercato potrebbe offrire.