IL RUOLO CHIAVE DEGLI ESTERNI

Dopo la passata stagione, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, aveva chiesto delle garanzie per poter disputare un altro campionato ai livelli di quella appena trascorsa. L'arrivo di Nzola è un chiaro segnale da parte della società di di assecondare le richeste del tecnico, dato che proprio quest'ultimo aveva voluto fortemente l'ormai ex attaccante dello Spezia. Inoltre, i rifiuti da parte della squadra gigliata alle richieste del Genoa per Kouame, del Bentford per Nico Gonzalez e dell'Arabia per Ikone, sono un un indizio che anche sul ruolo dell'esterno la società Viola voglia schierarsi dalla parte di Italiano. D'altronde, è ormai nota la stima che ha l'ex tecnico dello Spezia nei loro confronti; è stata indimenticabile la frase: "Ricordatevi che se devo andare a fare la guerra, mi porto sempre dietro Kouame".

Proprio il ruolo dell'esterno è fondamentale nella formazione di Vincenzo Italiano, dato che il tecnico in tutta la sua carriera ha sempre prediletto il 433, anche se l'anno scorso ha giocato anche con il 4231. In entrambi i moduli però, l'esterno è indispensabile. Non è un segreto che le ali viola lo scorso anno abbiano fatto fatica, soprattutto nella fase offensiva. Lo dimostrano i pochi gol fatti da Ikone e da Kouame (entrambi hanno realizzato solo 4 gol in campionato) o da Sottil, che nonostante l'infortunio, in campionato non ha mai trovato la via della rete.

Quest'anno però sembrano tutti pronti a ripartire al meglio: sono consapevoli del fatto che dovranno guadagnarsi il posto da titolare perché, come ha dimostrato la passata stagione, con Italiano non c'è una prima scelta. L'innesto di Breakalo nella squadra (già dallo scorso campionato) aggiunge qualità ad un reparto che ne ha già tanta ma, per ora, non ha aggiunto incisività.

Il mercato però non è ancora concluso e la Fiorentina potrebbe fare un altro regalo al suo allenatore. Ad oggi gli esterni della Fiorentina sono questi, ma in un mercato così fluido da, Sottil a Ikone, chiunque può partire e chiunque può arrivare.