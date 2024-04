IL RITORNO DEI TENORI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Italiano è pronto a riabbracciare i suoi tenori. Domani, in una delle partite più importanti della stagione, il tecnico viola si affiderà a coloro che sono chiamati a fare la differenza. A centrocampo con ogni probabilità si dovrebbe rivedere Arthur, rimasto fuori per scelta tecnica contro il Milan ma pronto per tornare a ricoprire il ruolo di metronomo dei viola. Se con i rossoneri Italiano ha voluto rinunciare ad un po' di qualità per mettere più muscoli in mezzo al campo, sarà difficile vedere lo stesso contro l'Atalanta dove è pronto a tornare dal primo minuto anche Giacomo Bonaventura.

Il grande ex della sfida, squalificato nell'ultimo turno di campionato, sarà di nuovo titolare contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Bisognerà capire in quale posizione del campo deciderà di schierarlo Italiano: se dietro la punta per far rifiatre Beltran, anche in vista del big match contro la Juventus, oppure in mediano proprio accanto al brasiliano. Infine davanti è pronto a riprendersi la fascia destra Nico Gonzalez, anche lui rimasto a riposo nella gara contro il Milan, ma dal quale, in partite come quella di domani, tutti si aspettano tanto.

A Italiano serve un 10 che lasci il segno, che riesce a creare superiorità numerica e che scatta a mille all'ora in contropiede facendo ammattire le difese avversarie. Domani è fondamentale fare risultato in vista del ritorno e le possibilità di andare a Bergamo con un vantaggio, anche se piccolo, passano anche e soprattutto da una sua giocata.