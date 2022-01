IL RISCATTO DI SOTTIL, I NUMERI LO CONFERMANO. TRA GLI ESTERNI È IL PIÙ DECISIVO

Una delle poche note positive del deludente pareggio avvenuto ieri contro il Cagliari è sicuramente il ritorno al gol di Riccardo Sottil. L'esterno viola ha ritrovato la rete che mancava dal 15 dicembre, in Coppa Italia contro il Benevento, e in campionato dalla vittoria casalinga contro la Sampdoria per 3-1 del 30 novembre. Grazie al gol contro la sua ex squadra Sottil ha trovato la sua quarta rete stagionale tra Serie A e coppa.

C'è un altro dato molto interessante sul numero 33 viola. Sottil, infatti, tra tutti gli esterni presenti nella rosa della Fiorentina, è il migliore per media gol e assist per minuti giocati. Nei suoi 815 minuti disputati quest'anno con la maglia viola, il classe '99 ha collezionato, fin qui, quattro gol e due assist. Subito dietro troviamo l'acquisto più costoso della storia viola ovvero Nico Gonzalez che vanta tre reti e cinque assist ma in 1342 minuti giocati, quasi il doppio di Sottil.

Bene anche Riccardo Saponara che ha trovato la via del gol in due occasioni e fornito tre assist ai compagni in 835 minuti giocati. Il peggior rendimento, invece, lo registra Josè Maria Callejon. L'ex Napoli ha siglato una sola rete e appena tre assist in ben 1225 minuti disputati quest'anno con la casacca della Fiorentina. Un'insidia per il primato di Sottil potrebbe essere il nuovo esterno viola, Jonathan Ikoné, che in soli 122 minuti ha già fornito due assist, contro Napoli e Genoa, anche se è ancora in attesa del suo primo gol a Firenze.

I numeri del figlio d'arte quindi, al momento, ripagano la fiducia da parte della società di Rocco Commisso nel rinnovargli il contratto ad inizio anno fino a giugno 2026.