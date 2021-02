IL PROBLEMA DEI CAMBI: 0 GOL IN A DALLA PANCHINA IN STAGIONE

C'era una volta Spadino Robbiati. Un giocatore in grado di cambiare le partite dalla panchina, di dare quella svolta di cui molto spesso le squadre hanno bisogno se non riescono a trovare la quadra di un match. Tempi che sembrano non lontani, lontanissimi dalla Fiorentina di oggi. Incapace in tutta la stagione di dare la svolta a partita in corso, se non forse ad eccezione del pareggio interno con il Genoa arrivato all'ultimo secondo con Milenkovic.

A sottolineare la mancanza di alternative ai titolari di questa Fiorentina ci ha pensato come sempre il campo, in particolare quello di Marassi. Claudio Ranieri che inserisce Candreva e Quagliarella per vincere la partita fa sbiadire le scelte di Cesare Prandelli, il quale ha atteso l'82' per operare i primi due (e unici, su cinque a disposizione) cambi. Oltretutto dovendo cambiare identità alla squadra mettendo la difesa a 4.

Fa strano pensare che il problema della Fiorentina siano proprio i ricambi, se pensiamo alle cessioni di gennaio della società viola. E alle strategia del gennaio di un anno fa che avrebbero dovuto garantire alla squadra giovani pronti da inserire. Lirola, Duncan, Cutrone e compagnia andati via perché scontenti senza essere sostituiti da giocatori pronti (Malcuit e Kokorin hanno ancora bisogno di tempo per essere al 100%).

Fatto sta che la classifica e la statistica piange: la Fiorentina è, assieme a Parma, Cagliari e Crotone, l'unica squadra a non aver trovato ancora neanche un gol da un giocatore subentrato in Serie A. Non è un caso che tutte e quattro si trovino nei bassifondi della classifica. In stagione per la Fiorentina c'è il solo Montiel, a Udine in Coppa Italia, ad aver segnato entrando a partita in corso.

E a proposito di ricambi, ora va tenuto d'occhio quell'Agudelo a cui poche chance sono state date in maglia viola e che ora allo Spezia sta trovando la sua dimensione: un giocatore che a questa Fiorentina, almeno a partita in corso, avrebbe fatto discretamente comodo.