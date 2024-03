IL PRIMO GIORNO DELLA NUOVA FIORENTINA

Si riparte da stamani. Da un Viola Park con le bandiere a mezz'asta, ancora in lutto per la scomparsa di uno dei suoi artefici. Da una squadra tuttora avvolta dal dolore per la perdita di "uno di noi", come ha gridato forte ieri sera parte della Fiesole. "The show must go on" per usare una frase fatta, un cinico adagio ripetuto spesso anche tra i tifosi in questi giorni. Perché prima o poi si dovrà cercare di mettere questi quattro giorni da incubo alle spalle. Senza dimenticare chi se n'è andato, ma tornare a correre anche con uno stimolo in più.

Quello che avranno tutti, Vincenzo Italiano, squadra, staff e dirigenza. E allora dalle 11 di stamani, sotto gli occhi di Rocco Commisso, che rimarrà a Firenze nei prossimi giorni per la gestione di un momento delicato soprattutto dal punto di vista societario, si ricomincia, per una nuova tappa di una nuova Fiorentina, una realtà e una squadra che sarà gioco-forza diversa dopo la perdita di una colonna portante di tutta la struttura.

Dopo un altro saluto al feretro di Joe Barone, in partenza per Pozzallo dove sabato mattina verrà omaggiato anche dal suo paese d'origine, Biraghi e compagni riallacciano scarpini e un filo strappato domenica intorno alle 16. In mezzo una partita che non c'è stata, le due notti al San Raffaele, l'abbraccio intimo ma esteso di tifosi, colleghi e personaggi del mondo del calcio avvenuto ieri e un turbinio di emozioni, ricordi e lacrime. Le lacrime di questi giorni hanno dilatato i tempi: quattro giorni che son sembrati quattro anni, un'era di distanza rispetto a quando la maggior preoccupazione era come fermare Lookman e soci. Il dolore è rimasto e, anche per questo, la gara col Milan di sabato 30 sembra anche quella a distanza siderale. Ma si deve ripartire, tornare a giocare per elaborare meglio il lutto. Lo proveranno a fare già da oggi,cercando a silenziare tutto, almeno per un paio di ore, i ragazzi di Italiano. C'è una stagione da concludere e c'è una promessa, quella accennata da Cristiano Biraghi e Riccardo Sottil nei giorni scorsi, da onorare per far contento qualcuno lassù. E così si ricomincia, la ruota ricomincia a girare. E non è necessariamente un male.