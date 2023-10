IL PRIMO DIEZ DOPO DIEGO: NICO SI RIPRENDE IL MARADONA E CERTIFICA UN AVVIO DA MVP

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un tocco sottomisura su un perfetto invito dalla sinistra di Parisi, piattone destro che trapassa Meret. Poi l'esultanza. Una corsa ed un grido senza freni per un gol più speciale degli altri. Forse non lo sapeva Nico, ma in quell'esatto momento è diventato il primo numero dieci argentino a segnare allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli da quando l'ormai ex San Paolo ha cambiato nome, ovvero dalla scomparsa del diez nel novembre 2020.

Un legame speciale, quello tra Nico Gonzalez e Maradona: come quello di tutti gli argentini con don Diego certo, ma forse anche qualcosa di più se si pensa che il primo gol segnato dal talento di Belen Escobar in carriera è arrivato in un altro impianto dedicato a Maradona, ovvero il centro sportivo del Boca Juniors; Diego Armando Maradona è inoltre il nome dell'impianto che ospita le gare dell'Argentinos Junior dal 2004. Questo fa di Nico l'unico giocatore ad aver segnato in tutti e tre gli stadi dedicati al Pibe de Oro.

A Napoli aveva già colpito, nell'aprile 2022, ma con la ventisette sulla schiena. In estate il cambio di numero, una dichiarazione d'intenti sul desiderio di diventare ancor di più leader sia tecnico che carismatico di questa Fiorentina. Con la dieci a parlare sono i numeri: cinque gol in Serie A, sette in stagione con la Fiorentina, otto se contiamo anche il sigillo con l'Argentina. Adesso che si è ripreso anche l'albiceleste e che la profonda cicatrice del mondiale della terza stella saltato si sta lentamente cicatrizzando, alla soglia dei ventisei anni Gonzalez sembra vicino ad esprimere il suo pieno potenziale. Sotto la benedizione di Diego, è nato un nuovo supereroe argentino con la diez sulle spalle.