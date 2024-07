IL PRESSING SU COLPANI E LE ALTRE IDEE PER IL CENTROCAMPO

FirenzeViola.it

Apparentemente in fase di stallo, seppure all’atto pratico Palladino debba comunque fare di necessità virtù. E’ un doppio binario quello sul quale corre la Fiorentina quest’estate, comunque obbligata ad attendere che esigenze di mercato e tecniche possano coniugarsi. Così mentre il neo tecnico viola si prepara a testare la sua squadra nel trittico di gare inglesi in arrivo la dirigenza resta vigile su più tavol,i senza comunque rinunciare a ribadire i propri paletti

Pressing Colpani – Si legge anche così il pressing che prosegue ininterrotto nei confronti del Monza e di Colpani, nel tentativo di individuare la breccia giusta per convincere Galliani a trovare una via di mezzo rispetto alla volontà di cedere il calciatore a titolo definitivo. Più che un braccio di ferro un tira e molla che può proseguire alla ricerca di una giusta quadra che metta tutti d’accordo, fermo restando che oltre quelle sulla formula (diritto o obbligo di riscatto) ulteriori distanze persistono sulla valutazione del calciatore che il Monza pone sui 16, 17 milioni e che vede invece la Fiorentina molto poco disposta ad andare oltre i 13.

Le altre idee per il centrocampo – Così mentre le attenzioni restano rivolte soprattutto sul trequartista del Monza le ultime idee per il centrocampo restano altrettanto sospese, almeno come nel caso di Casadei che il Chelsea è disposto a liberare. Anche in questo caso, in attesa di certezze sulle uscite, i viola propongono un prestito e attendono che il quadro si faccia più chiaro nei prossimi giorni, sperando che intanto il lavoro portato avanti da Palladino cominci a dare i primi frutti.