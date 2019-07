IL PESCE FUOR D'ACQUA

Fa un po' specie vedere Cyril Thereau allenarsi con giocatori che hanno in media almeno 15 anni in meno di lui. Il francese - insieme a Gori - è probabilmente il giocatore che più di tutti appare come un pesce fuor d'acqua della seconda parte di ritiro a Moena.

E la situazione stona ancora di più se si ripensa a quelli che erano stati gli inizi del francese ex Udinese a Firenze. I primi mesi erano stati idilliaci, con il classe '83 vero protagonista dell'inizio di campionato della squadra di Pioli quasi due anni fa.

In due anni però il mondo si è capovolto e adesso si allena con giocatori che con lui hanno poco a che fare, in attesa di una chiamata dal procuratore per capire qualcosa in più sul suo futuro.

Come raccolto da FirenzeViola.it, per l'attaccante offerte concrete ancora non ne sono arrivate anche se qualche squadra ha preso informazioni. Lui come la Fiorentina attendono, con la consapevolezza che il rapporto non potrà essere protratto oltre questo calciomercato. Per questo un'ipotesi probabile è che, in assenza di altre offerte, a fine estate le parti si stringeranno la mano e si diranno addio con una risoluzione consensuale.

Intanto, Thereau si allena come un pesce fuor d'acqua con i Primavera di Bigica.