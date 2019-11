IL NUOVO BOMBER DAI GOL PESANTI

Se in questo avvio di stagione l'attacco della Fiorentina sta stentando a decollare, per fortuna ci stanno pensando i difensori e i centrocampisti a rimpiazzare la carenza in fase realizzativa da parte del reparto avanzato. Tra tutti e su tutti, ci sta pensando Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è il capocannoniere della squadra (insieme a Pulgar) avendo segnato già tre reti. Peraltro due delle quali decisive (contro Udinese e Sassuolo), che pesano sei punti ai fini della classifica. Questo è di certo il suo miglior inizio di stagione da quando veste la maglia della Fiorentina. E il suo rendimento è sicuramente al di sopra delle aspettative.

È proprio il difensore serbo che questa mattina si è preso di gran lunga le prime pagine dei quotidiani sportivi negli spazi dedicati alla Fiorentina. Tuttosport lo definisce il "Nuovo bomber d'Europa" considerando che nessun difensore centrale nei principali campionati europei ha saputo segnare come lui. Da David Luiz a Manolas, Nikola ha messo tutti dietro ed è il nuovo bomber tra i difensori (in Italia solo Kolarov da terzino ha segnato di più: 4 le reti). Il serbo ha trovato un feeling con il gol non indifferente: sempre pericoloso sui calci d'angolo e a Sassuolo invece ha siglato un gol da vero rapinatore d'area. Il difensore classe '97 ha già eguagliato il suo record di reti solamente dopo 10 giornate di campionato. Sulle pagine del Corriere dello Sport e del Corriere Fiorentino si analizzano i numeri del serbo, che domani avrà sulle spalle tutto il reparto difensivo. Milenkovic è il più pericoloso per occasioni da gol costruite di tutta la Serie A (ben 6) e anche quello con la percentuale realizzativa più alta.

Nikola si è preso la Fiorentina, diventando uno degli inamovibili: per lui, in queste prime dieci giornate, neanche un minuto di stop. Il serbo non è mai stato sostituito e non ha saltato neanche una gara da inizio stagione. Segno che Montella ha trovato un altro giovane-vecchio in questa Fiorentina. Che sta diventando sempre più un pilastro.