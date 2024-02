IL MOMENTO DEGLI ATTRIBUTI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il momento di flessione della Fiorentina si fonda perlopiù sulle prestazioni in netto calo dei calciatori di riferimento della squadra. A iniziare, come detto in tutte le lingue, da Nicolas Gonzalez, Arthur Melo e Giacomo Bonaventura. Se per quest'ultimo la situazione è legata a fattori esterni di difficile analisi, i primi due sono limitati ufficialmente dagli infortuni. Ma Nico è rientrato ben tre settimane fa senza ancora aver ritrovato la forma. E Arthur continua a lamentare qualche fastidioso problema muscolare.

I due pionieri.

Giusto citare all'appello anche i pionieri di questa Fiorentina, Cristiano Biraghi e Nikola Milenkovic, entrambi in maglia viola dal 2017 (con la parentesi in prestito all'Inter per il capitano). Il serbo aveva annunciato con emozione il rinnovo di contratto a Firenze nell'estate 2022 per la soddisfazione dell'intera piazza, impaurita dalla possibilità di veder partire una colonna come lui. Salvo assistere a un suo deciso calo. Al pari di un Biraghi incandescente nei toni ma non nella prova pratica.

I due capitani.

"Abbiamo preso due capitani, considerando che Belotti lo è stato al Torino e Faraoni al Verona" aveva dichiarato il dg Joe Barone a mercato chiuso. Tutto vero, l'importante è che adesso entrambi i nuovi leader si dimostrino tali dando continuità a un inizio di avventura alla Fiorentina diametralmente opposto alle loro più recenti performance. Se non ora, quando? La Viola ha bisogno di carisma e soprattutto personalità. Attributi. Da tutti, ma in particolare da chi in passato li ha esibiti.