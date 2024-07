IL JOLLY DI PALLADINO: COLPANI E L'INDICAZIONE TATTICA DEL MISTER

Ancora non c'è stata l'occasione per vederlo all'opera, ma Andrea Colpani, ultimo acquisto in casa Fiorentina, è già è pronto a prendersi la Fiorentina. Si è allenato con i nuovi compagni a Preston per negli ultimi tre giorni e con ogni probabilità avrà spazio nella prossimo test in programma domenica 4 agosto contro il Montpellier. Palladino lo ha già testato nei nuovi schemi offensivi durante la tournée e il fatto che lo abbia già allenato mette in luce un indizio importante soprattutto per quanto riguarda il ruolo in cui verrà schierato il fantasista lombardo.

Per lui ha speso belle parole il mister dopo la gara contro l'Hull City, dando una reale indicazione sul ruolo in cui potrà essere impiegato l'ex Monza. "Può giocare da trequartista di destra ma può giocare anche largo, magari insieme a Nico. A me non piace che i giocatori abbiano solo un ruolo ma che seguano i principi di gioco. Ho giocatori intelligenti che possano giocare un po' dappertutto" ha detto il mister, lasciando intendere come Colpani sia un po' il suo jolly che può svariare su tutto il fronte d'attacco. Non ha escluso che lo stesso fantasista possa coesistere con Nico Gonzalez,

Una cosa simile infatti è successo l'anno scorso a Monza, quando Palladino ha alternato principalmente due moduli, il 3-4-2-1 (quello con cui ha iniziato anche la sua avventura in viola e che ha provato in questa preparazione) e il 4-2-3-1. Se in quest'ultimo schema tattica Colpani aveva il ruolo di esterno destro in modo tale che potesse rientrare sul suo mancino, quando invece Palladino optava per la difesa a 3 il neo acquisto viola faceva il trequartista di sinistra, con Valentin Carboni (anche lui mancino) che agiva dall'altra parte. Questo potrebbe riproporsi anche in questa stagione, mercato permettendo.