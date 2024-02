IL GALLO SI PREPARA A CANTARE

FirenzeViola.it

Il dato di fatto è che la Fiorentina nella sessione invernale di trattative ha perso un esterno d'attacco, Josip Brekalo, e accolto un centravanti come Andrea Belotti. Due ruoli ben distinti. Ragion per cui mister Vincenzo Italiano nelle prossime settimane costretto ad optare, con ogni probabilità, per un cambio tattico usufruendo presumibilmente del doppio centravanti o quanto meno della dislocazione di Lucas Beltran come seconda punta/trequartista.

Una scelta che appare quasi forzata, considerando che la dirigenza viola ha deciso non soltanto di rinunciare all'acquisto di un esterno offensivo supplementare, dribblando le richieste del tecnico, ma pure di cederne uno senza sostituirlo. Se non, appunto, con un attaccante centrale che propizierà la variazione logistica succitata. Resta da capire le temipistiche, dato che questa sera la Fiorentina si presenterà a Lecce con qualche criticità.

Le condizioni fisiche non ancora ideali di Nicolas Gonzalez e Riccardo Sottil suggeriscono, infatti, il potenziale debutto del "Gallo" Belotti già allo stadio "Via del Mare". A dire il vero qualche quotidiano stamani ha rilanciato l'innesto dal primo minuto del classe '93 in qualità di sostituto di Beltran, magari proprio per portare fin da subito, e a prescindere, un po' di freschezza a un reparto finito sovente nell'occhio del ciclone per via della sua sterilità.