IL GALLO HA ANCORA VOGLIA DI CANTARE E SABATO SFIDA IL SUO PASSATO

È vero, il campione di partite fin qui disputate è ancora esiguo e perorare sentenze dopo neanche un mese e appena 370 minuti giocati può essere pericoloso, oltre che prematuro. Tuttavia è inconfutabile l’impatto più che positivo che Andrea Belotti ha avuto fin qui con la maglia viola. Non tanto nei numeri (una rete segnata in quest’arco di tempo), quanto nelle prestazioni. La Fiorentina con l’acquisto del numero 20 bergamasco sembra aver ritrovato un centravanti che corre, si sbatte, lotta e fa respirare la squadra che sulle rive dell’Arno è mancato dall’addio di Vlahovic. È proprio sul piano atletico che il Gallo sembra dare i migliori segnali. Contro la Lazio è stato il quarto giocatore viola con la più alta velocità media (10,68 km/h, dietro a Barak, Beltran e Arthur) e, soprattutto, il quarto velocista della squadra (31,44 km/h) alle spalle di tre sprinter certificati come Nico, Sottil e Kayode. Insomma, un Belotti che sembra tornato quello di Torino, che per altro sarà la sua prossima avversaria.

BELOTTI NUOVO LEADER VIOLA - Nonostante sia arrivato negli ultimi giorni di gennaio e il suo futuro a Firenze sia ancora tutto da definire, Belotti si è già calato a pieno nella nuova realtà gigliata. Se sia un leader dentro lo spogliatoio questo lo potranno dire soltanto i compagni, ma dall’esterno si percepisce quel carisma che lo ha sempre contraddistinto in questi anni di Serie A. Lunedì sera, quando Nico ha fallito il secondo rigore consecutivo, è stato Belotti il primo a rincuorarlo (CLICCA QUI) e nel post partita Daniele Pradè lo ha definito come “guerriero che porta positività” (CLICCA QUI).

ATTACCANTE CHE MANCA DAI TEMPI DI VLAHOVIC - Il modo in cui trascina e lavora con la squadra è una cosa che non si vede da tempo a Firenze. Se escludiamo qualche lampo sporadico di Cabral, è dai tempi di Vlahovic che un attaccante della Fiorentina non riesce a fare reparto da solo come sta riuscendo a fare Belotti. Contro la Lazio il Gallo ha preso un palo, si è guadagnato il rigore e ha messo l’assist a Kayode. Si potrebbe dire che gli sia mancato soltanto il gol, ma il Franchi lo ha comunque tributato con una più che meritata standing ovation al momento della sostituzione. Maurizio Compagnoni, che lunedì ha commentato la partita per SkySport e ieri è stato ospite ai nostri microfoni, ha detto che con lui da inizio anno la Fiorentina avrebbe potuto lottare per la Champions League. Difficile da capire, impossibile da verificare, ma certo è che se queste sono le premesse, allora la Società dovrà certamente ridiscutere gli accordi con la Roma.

GLI EUROPEI IN GERMANIA SULLO SFONDO - Una prestazione che per l’attaccante acquista ulteriormente valore perché in tribuna ad assistere al match c’era anche il vice di Spalletti, Marco Domenichini (CLICCA QUI). Nel confronto con Immobile, almeno lunedì sera, non c’è stata partita, ma la concorrenza di Retegui e Scamacca è forte e anche il Gallo sa che la sua presenza in Germania per i prossimi Europei passa molto dai prossimi tre mesi. “Per me è un obiettivo - ha detto Belotti ai microfoni di DAZN dopo la partita - ma tutto passa dalle prestazioni che farò con la Fiorentina”. Perché anche a 30 anni sognare non costa nulla e il Gallo sembra aver ancora tanta voglia di cantare.