IL GIORNO DI JOE

Fiori, fiori ovunque. E poi lacrime, tante. Mille e più strette di mano (almeno diecimila, come le persone arrivate al Viola Park), abbracci a non finire e a fine serata persino cori, fumogeni e striscioni. Per un giorno, il calcio in Italia si è fermato. Lo ha fatto per omaggiare Giuseppe Barone, detto “Joe”, nel giorno in cui avrebbe compiuto 58 anni. Lo ha fatto al cospetto dell’intera famiglia del direttore generale e di Rocco Commisso, arrivato appositamente ieri mattina dall’America per un estremo saluto che mai - quando nel 2019 ha scelto di rilevare la Fiorentina - avrebbe voluto dare.

Si è svolta così, sotto un sole di una quasi primavera e nel silenzio timido del cordoglio, la camera ardente dell’ex dirigente viola, che si è preso gli omaggi di tutti i vertici del calcio e del popolo viola che tanto a lungo Barone ha sempre elogiato. Un lungo, interminabile fiume umano che dall’ingresso principale del centro sportivo di Bagno a Ripoli ha riversato migliaia di persone nel piazzale più triste di sempre, a pochi passi dalla cappella di Santa Caterina dove per dodici, lunghissime ore gente comune, tifosi appassionati e dirigenti di lungo corso hanno voluto dare il loro saluto a una persona che, comunque la si pensi, in soli cinque anni ha scritto pagine importanti della recente storia della Fiorentina.

C’erano praticamente tutti a dire addio a Joe. Dagli avversari sportivi con cui non sono mai mancati scontri dialettici (della Serie A non si sono visti rappresentanti solo di Lazio e Monza), ai politici con cui tante volte ci sono stati diverbi (il Governatore Giani e il sindaco Nardella, assieme all’amico forse più fedele dell’esperienza fiorentina di Barone come il primo cittadino di Bagno a Ripoli Casini). In mezzo tanti volti noti: Daniele De Rossi, Carlo Conti, Marco Masini, Leonardo Fabbri, Leo Semplici, ex viola freschi e non come il dirigente Gino Salica, i procuratori più importanti (Pastorello, Minieri, Moggi e Lucci) e i calciatori Lorenzo Venuti, Marco Benassi, Alberto Aquilani, Mario Faccenda, Celeste Pin, Ciccio Graziani. Soprattutto, però, la gente comune. Quella che più di tutte piaceva al dg.

Ovvero quel “popolo” che, con la sua morte prematura, lo ha consacrato come fiorentino per l’eternità, come recitava lo striscione esposto dai tifosi della Fiesole quando sul Viola Park il sole era già tramontato: “Da fiorentino te ne sei andato, questo popolo ti sarà per sempre grato: ciao Joe”. Il modo forse più dolce, in un mare di mestizia, per chiudere una giornata impossibile da scordare. Al pari, come ha ricordato più volte Commisso, del nome di Joe Barone, al quale presta sarà intitolata la Villa nel cuore del centro sportivo e un futuro torneo di calcio. Buon viaggio ancora, Joe. Il tuo prossimo capitolo, da oggi, è la tua Sicilia. Dove tutto era iniziato 58 anni fa.