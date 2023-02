IL FRANCHI CI CREDE, DOMENICA LA SPINTA DEI 30MILA

Fiorentina-Bologna torna ad avere i crismi del derby dell'Appennino. Per la squadra viola la gara è un crocevia se non per l'Europa almeno per recuperare comunque la stagione di serie A, perché la scalata non può che passare da avversarie abbordabili ma che al momento sono sopra (26 punti contro i 24 dei viola), con tre punti la Fiorentina metterebbe infatti il Bologna alle spalle e dunque ha un'importanza fondamentale. Deve crederci la squadra di Italiano, approfittando del buon momento che vive tra il pareggio con la Lazio e il passaggio del turno in Coppa ma senza dimenticare l'ultimo tonfo in casa ad opera dello stesso Torino che in campionato ha espugnato il Franchi.

Proprio il Franchi, che in questa stagione ha sempre toccato quota 30mila tifosi (e quasi 20mila per il quarto di finale di Coppa), anche questa domenica non tradirà visto che sono già circa 30mila i biglietti venduti anche se il sostegno non mancherà neanche al Bologna vista la presenza di 1800 tifosi nel settore ospiti.

Ci crede dunque il Franchi, certo non rassegnato ad una stagione di metà classifica e dunque pronto a spingere la squadra verso una vittoria che come detto è fondamentale per il proseguio, puntando magari al settimo posto che, solo con incroci con la Coppa Italia (vittoria Inter al momento), può dare la Conference (al momento è difficile pensare a piazzamenti più prestigiosi anche se c'è praticamente un girone da giocare). Ma senza fare ancora calcoli domenica c'è voglia di crederci, sia da parte della squadra che dei tifosi e come al solito il Franchi sarà il dodicesimo uomo in campo.