IL DISASTRO DI SAN SIRO E UN INIZIO DI STAGIONE ALTALENANTE: ITALIANO CERCA IL MIGLIOR MILENKOVIC

Sono passati ormai 8 giorni dalla brutta sconfitta contro l’Inter e tra chi è rimasto a Firenze e chi invece è volato con le proprie nazionali altrove per disputare le gare di qualificazioni tra Mondiali e Coppa d’Africa c’è la sensazione di aver smaltito, almeno mentalmente, il passivo maturato. Certo, a parlare alla fine è sempre il campo, e le risposte definitive arriveranno domenica prossima contro l’Atalanta, ma Italiano e la sua squadra sanno di non essere quelli visti a San Siro.

Tra i peggiori in campo sicuramente c’è stato anche Nikola Milenkovic che tra l’altro, con la sua Serbia, ha perso per 2-1 contro l’Ungheria rendendo così ancora più difficile l’obiettivo primo posto nel girone. Il difensore serbo è entrato solo nel secondo tempo, ma la sua prova non è stata convincente. Un inizio di stagione dunque da rivedere, con la possibilità di riscattarsi però già a partire da stasera con la sua nazionale (Lituania-Serbia) in vista della prossima sfida di campionato contro la Dea.

Italiano sa di dover ritrovare il miglior Milenkovic per ridare alla sua difesa delle certezze. Al suo fianco presumibilmente ci sarà Ranieri, ma occhio alla sorpresa Martinez Quarta. Inoltre i 90 minuti di Mina con la Colombia fanno ben sperare nel caso in cui il difensore serbo debba rifiatare, soprattutto con la Conference di mezzo che porta sempre via energie