IL CANTO DEL CIGNO: PER MOLTI DOMANI L'ULTIMA AL FRANCHI

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina si prepara ad affrontare la Roma di José Mourinho per la trentasettesima giornata di Serie A. Una buona occasione per provare ad agganciare l'ottavo posto della classifica, tornato d'attualità in chiave Europa dopo non essere riusciti ad accedervi tramite la Coppa Italia. Ma sarà pure l'atto finale della stagione tra le mura dell'Artemio Franchi, dove in molti potrebbero trovarsi a giocare per l'ultima volta. Almeno con la maglia viola.

Chi con ogni probabilità è pronto a dare l'addio alla riva dell'Arno è Sofyan Amrabat, al centro delle voci di mercato già a gennaio e sicuro partente a detta del suo entourage, sempre chiaro in tal senso. Stesso discorso per Lorenzo Venuti, la cui esperienza nel capoluogo toscano volge ormai ai titoli di coda. E poi Alfred Duncan, nel futuro del quale difficilmente ci sarà la Fiorentina, specie dopo un'annata vissuta per larga parte da comprimario.

Sarà interessante capire anche cosa accadrà con Riccardo Saponara, in scadenza di contratto a giugno, nonché con Luka Jovic la cui situazione resta senz'altro da valutare. Così come quella di Nicolas Gonzalez, altro protagonista della sessione di mercato invernale. E, ancora, Christian Kouame, decisamente in ombra dopo un inizio di campionato in grande spolvero, infine Alessandro Bianco che necessita di giocare, al pari di Aleksa Terzic.