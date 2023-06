IKONÉ NELLA LISTA DI CHI DOVREBBE RESTARE. MA PIACE IN EUROPA

FirenzeViola.it

A qualche tifoso potrà suonare strano, ma le prestazioni di Jonathan Ikoné hanno colpito vari club in Europa. Il francese, con il quale ancora il pubblico di Firenze non ha legato in particolar modo, dopo una stagione più di bassi che di alti può comunque contare nel suo tabellino 6 gol e 8 assist, pur su 52 partite giocate. È stato uno dei giocatori più utilizzati in stagione da Italiano e la sua partenza, per ora, non è prevista. Però vanno registrati due fattori che potrebbero cambiare questo scenario.

Il primo è che Italiano vorrebbe un esterno che garantisca più gol del francese. Per questo la lista della Fiorentina è lunga con Berardi in cima: andare su profili come l'attuale giocatore del Sassuolo oppure Orsolini o Lukebakio fa pensare che in caso di nuovo arrivo, per Ikoné le porte del campo potrebbero essere decisamente meno aperte. Il che potrebbe anche portare ad un po' di malumore a ad un addio se il giocatore vorrà avere più spazio garantito.

L'altro fattore è che Ikoné piace a diversi club fuori Italia. Ancora nessuno si è fatto avanti ma soprattutto tra la Ligue 1 e la Turchia il classe '98 conta tanti estimatori: a questo punto si è fatto anche una discreta esperienza internazionale ed il profilo è appetibile. Le strade di Fiorentina e Ikoné, insomma, per ora non sono destinate a dividersi. Ma ci sono alcuni fattori che potrebbero cambiare lo scenario da qui a fine agosto.