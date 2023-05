IKONÈ È PREZIOSO, NICO E DODÒ OK, NON BARAK. MALE DIETRO

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - Sui gol di Dia sembra avere qualche responsabilità anche se il secondo tiro dell’attaccante è più angolato. L’uscita su Mazzocchi costa il rigore che riesce solo a sfiorare. Tutt'altro che insuperabile, 5

DODÒ - Recapita in area il primo pallone pericoloso della gara che Barak manda alto sopra la traversa, poi concede il bis con il cross che Nico tramuta nel gol del pareggio. Anche se dalla sua parte nasce il raddoppio della Salernitana resta tra i più positivi, 6,5

IGOR - Non s’intende con i compagni sul fuorigioco in occasione del vantaggio della Salernitana. Non va meglio nella seconda frazione quando ancora Dia ha tutto il tempo per prendere la mira trovando il gol fotocopia a quello del primo tempo. Assente ingiustificato, 4,5

Dal 20’st RANIERI - Anche se sorpreso nell'azione del rigore riesce comunque a tenere fino alla fine, 6

QUARTA - Anche lui lascia troppo spazio a Dia che lo salta e batte Terracciano ma più tardi chiude bene su Coulibaly. Ammonito in avvio di ripresa si rende pericoloso di testa sugli sviluppi di un corner dalla destra ma è in ritardo su Mazzocchi lanciato a rete prima che Terracciano lo stenda. Altalenante, 5,5

BIRAGHI - Dalla sua parte c’è Mazzocchi da contenere e nel primo tempo ci riesce. Va peggio nella ripresa sull’occasione che manda Dia a calciare il rigore ma si fa perdonare con la punizione che vale il pareggio definitivo, 6

MANDRAGORA - Primo tempo più di sostanza che di qualità con ammonizione a cinque minuti dall’intervallo per un intervento su Coulibaly. Dopo venti minuti nella ripresa Italiano lo richiama, 6

Dal 20’st DUNCAN - Triangola bene con Jovic con un buon pallone di ritorno che il serbo non sfrutta. Finisce anche lui tra gli ammoniti ma entra benino in partita, 6

CASTROVILLI - Non si perde d’animo nonostante lo svantaggio iniziale e si dà da fare anche arrivando al tiro. Meno appariscente nel secondo tempo oggi pare meno nel vivo della manovra, 5,5

Dal 14’st BONAVENTURA - Il tempo di prendere le misure e mette Ikonè in porta per il due a due. Bentornato, 6,5

IKONÈ - In avvio dialoga con Dodò che pesca Barak in area, poi recupera un buon pallone giocato male da Ochoa mandando al tiro Nico. Non è molto continuo nel primo tempo ma è lui a mandare Dodò al cross per Nico e soprattutto nella ripresa resta freddo davanti a Ochoa trovando il gol del due a due. Prezioso, 7

BARAK - Suo il primo tentativo con un tentativo in area di rigore, ma una successiva apertura sbagliata per Nico conferma un avvio stentato. Col passare del tempo resta ai margini e trova pochi spazi per servire Cabral, 5

Dal 35’st SOTTIL - S.v.

NICO GONZALEZ - Arriva al tiro dopo una mezz’ora ma soprattutto trova la giusta elevazione per firmare il pareggio sull’assist di Dodò. Nel secondo tempo, nei primi minuti, riceve un colpo su un contrasto aereo poi nel finale agisce più centralmente dietro a Jovic senza grande fortuna. Non sfigura, 6,5

CABRAL - Nel primo tempo tende a intestardirsi troppo nei dribbling e l’ammonizione dopo un fallo su Lovato è una spia di un certo nervosismo. Di testa manda alto sopra la traversa in avvio di ripresa, poi esce, 5,5

Dal 20’ st JOVIC - Una buona occasione sull’invito di Duncan senza però riuscire ad arrivare al tiro. Aiuta ad alzare il baricentro ma non molto di più, 5,5

ITALIANO - Non rinuncia a Nico Gonzalez che è titolare sulla sinistra dell’attacco con Barak trequarti e Ikonè a destra, davanti c’è Cabral, mentre in mezzo con Castrovilli che rileva l’assente Amrabat torna dal 1’ Mandragora. Davanti al rientrante Terracciano ci sono Igor e Quarta. Archiviato il vantaggio di Dia sul quale la sua difesa è troppo svagata trova il pareggio sull’asse Dodò-Nico alla mezz’ora. Il copione resta lo stesso anche nella ripresa quando la difesa resta troppo leggera e solo i colpi di Ikonè e Biraghi raddrizzano le cose. Non è un passo falso, ma i tre gol al passivo fanno il paio con quelli di Monza e qualcosa dovrà essere per forza sistemato in vista di sfide più importanti, 6