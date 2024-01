IKONÈ E BREKALO SEMPRE PEGGIO, MA NON SI SALVA NESSUNO

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - Buona la parata sul tiro da fuori di Politano con il pallone alzato sopra la traversa, Simeone invece lo supera indovinando l’angolo buono per l’uno a zero. Zerbin lo batte da due passi prima sugli sviluppi di un corner e poi con un preciso tiro in corsa, 5,5

KAYODE - Un paio di tentativi in profondità nel primo quarto d’ora poi perde sicurezza e col passare del tempo affiora stanchezza, 5,5

MILENKOVIC - Resta beffato in mezzo al campo nell’azione del vantaggio di Simeone, poi come Quarta col passare del tempo alza il baricentro ma senza incidere in area di rigore avversaria e sul raddoppio napoletano non è esente da colpe, 5,5

QUARTA - Chiude a dovere Politano su una delle prime iniziative dell’esterno poi si ritrova in mezzo sull’assist di Juan Jesus per Simeone. Ancora sul cholito è invece efficace la chiusura al limite dell’area. Nel secondo tempo cerca fortuna in attacco ma inutilmente, 5,5

Dal 43'st FARAONI - S.v.

BIRAGHI - Un tiro al volo da fuori area che finisce largo non di molto ma poi la mancata diagonale che consente a Simeone di tirare e pareggiare. Dopo il giallo nel secondo tempo viene sostituito al termine di una gara negativa, 5

Dal 21’st PARISI - Poco tempo per incidere e Zerbin che gli scappa alle spalle sul raddoppio, 5,5

ARTHUR - Impiega una buona ventina di minuti prima di ritagliarsi spazi in mezzo al campo e infatti va meglio nella seconda parte del primo tempo. Nella ripresa fa quasi da ultimo uomo con la squadra alta ma non basta e il Napoli passa, 5,5

DUNCAN - Soffre le ripartenze di Cajuste e la fisicità di Lobotka nel primo tempo, poi nella ripresa cala e non riesce a chiudere su Zerbin che firma il tris, 5

IKONÈ - Comincia bene creando più di un problema a Mario Rui e vedendo due tiri deviati in corner da Simeone e Lobotka. Confermerebbe un buon primo tempo procurandosi il rigore su Mario Rui ma dopo essersi preso la responsabilità del penalty spara sopra la traversa. Italiano gli concede 10 minuti nella ripresa poi lo cambia regalando - immaginiamo - un sospiro di sollievo a tanti, tantissimi tifosi. Sempre peggio, 4

Dal 11’st NZOLA - Un ingresso che non cambia il peso dell’attacco, 5

BONAVENTURA - Pescato in off-side vede annullarsi il suo assist per il pari di Beltran, ma più passano i minuti e più pare evidene il momento di flessione, 5,5

Dal 43’st BARAK - S.v.

BREKALO - Si vede poco nella prima mezz’ora con l’unica eccezione di un cross in area dal quale nasce il gol annullato per fuorigioco di Bonaventura. Esclusi i retropassaggi non lascia traccia di sè fino a quando Italiano lo sostituisce se si esclude un passaggio sbagliato per Arthur, 4

Dal 11’st SOTTIL - Come Nzola il suo ingresso non cambia l’inerzia della sfida, 5

BELTRAN - Il primo pallone buono glielo offre Bonaventura e lui lo butterebbe anche in rete ma arriva da posizione irregolare. Si rivede al tiro, parato, in avvio di ripresa, ma stasera torna a dare la sensazione di eccessiva leggerezza, 5,5

ITALIANO - Formazione in linea con le previsioni, Biraghi vince il ballottaggio con Parisi mentre gli esterni sono sempre Ikonè e Brekalo con Beltran al centro dell’attacco. Dopo un avvio equilibrato Simeone trova il gol sfruttando la difesa viola sorpresa dall’assist di Juan Jesus ma la reazione porta a un rigore prima dell’intervallo. L’errore dal dischetto di Ikonè, terzo rigorista diverso dopo l’errore di Bonaventura col Sassuolo e il gol di Nzola, lo chiama inevitabilmente in causa. Dopo 10 minuti nella ripresa richiama Brekalo e Ikonè e inserisce Nzola e Sottil, poi è il turno di Parisi al posto dell’ammonito Biraghi ma i suoi sono all’angolo e capitolano sotto i colpi di Zerbin. Il doppio cambio in avvio di ripresa è un’ammissione dell’errore sugli esterni, mentre stasera la fiducia a Biraghi la paga a caro prezzo visto il vantaggio partenopeo. Con l'errore di Ikonè dal dischetto termina l’esperienza araba, per la quale non ha avuto aiuti dal mercato, 5