IGOR SI PREPARA PER VOLARE IN INGHILTERRA: FATTA COL BRIGHTON

© foto di Giacomo Morini

Ancora poche ore e Igor Julio dos Santos de Paulo sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Brighton. La giornata di oggi è servita per sistemare i dettagli finali della trattativa col club inglese, che ha operato anche lo scambio dei documenti sistemando così i dettagli mancanti. A questo punto è attesa solo la partenza del brasiliano alla volta della Gran Bretagna per gli ultimi passaggi burocratici.

Il primo dei quali è ovviamente rappresentato dalle visite mediche di rito, che l'ex SPAL dovrebbe sostenere in data 24 luglio, vale a dire lunedì. Dopodiché la firma sul suo nuovo contratto coi Seagulls che verseranno nelle casse della Fiorentina 17 milioni di euro più 3 di bonus. Nel frattempo il giocatore ha salutato i suoi ormai ex compagni di squadra durante la seduta odierna al Viola Park.

Da sottolineare che i bonus menzionati in precedenza saranno legati a prestazioni e obiettivi raggiunti dal classe '98 in Premier League. Siamo dunque ai titoli di coda di un'operazione a cui il Brighton sta lavorando alacremente da settimane. Passato il weekend, Igor inizierà la sua nuova avventura in biancoblù andando a rimpolpare la retroguardia di mister Roberto De Zerbi. Annuncio in arrivo.