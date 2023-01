ZURKO AI SALUTI. UN AMORE E UN FEELING MAI SBOCCIATI: I SUOI (NON) NUMERI IN MAGLIA VIOLA

La scorsa estate, specialmente per via delle mancate trattative andate in porto con l'Empoli in primo piano, Zurkowski è rimasto alla corte di Vincenzo Italiano solamente sulla carta, visto che sul campo, salvo i soli 30 minuti ottenuti fin qui in Serie A e i 48' in UECL, non si è mai visto. L’interessamento dello Spezia e di Macia, nelle ultime ore il più concreto, dopo ben quattro anni, potrebbe portarlo via definitivamente da Firenze.

Un amore mai sbocciato: tutti i (non) numeri di Zurko a Firenze

Arrivato nel gennaio del 2019 per circa 3 milioni, Zurkowski, è rimasto in prestito in Polonia al Gornik Zabrze per i seguenti sei mesi. Dal settembre successivo, solamente per sei mesi prima di essere girato all’Empoli in prestito (settembre 2019-gennaio 2020), ha collezionato in maglia viola solo 2 presenze distribuite in 10 minuti.

Nella sua esperienza all’Empoli, i numeri del polacco invece, sono stati molto buoni (lo scorso anno 6 reti e 3 assist in 35 presenze), mentre quelli con la Fiorentina sono stati assai deludenti e pressoché nulli. Il motivo è conducibile ai vari moduli, tra gli allenatori avuti, non adatti, all’inesperienza e alle visioni di gioco diverse. Adesso per Zurkowski sarà l’occasione per cercare di dare il vero slancio alla sua carriera dopo la delusione della sua avventura fiorentina. Un feeling mai trovato e un amore mai sbocciato che fanno da cornice ai soli 88 minuti complessivi ottenuti con la maglia viola addosso.