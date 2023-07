I VIAGGI DI BURDISSO E UN INTERESSE CHE PARTE DA LONTANO: OBIETTIVO FAUSTO VERA

© foto di pietro.lazzerini

L'ultimo nome per il centrocampo della Fiorentina è quello di Fausto Vera. Argentino classe 2000 che attualmente gioca per il Corinthians e che è seguito da vicino anche dalla Lazio. Mediano che nonostante la giovane età, ha già disputato più di 70 presenze in tutte le competizioni con l'Argentinos Juniors e 56 con i brasiliani oltre a 10 presenze nella Copa Libertadores che dunque gli hanno permesso già di assaggiare anche il calcio internazionale. Anche in Nazionale è già stato protagonista con tutte le squadre giovanili fino all'U23 e ora è sotto stretta osservazione anche da parte del ct Scaloni.

Un nome che non è nuovo in casa viola, visto che già nel marzo del 2022, Burdisso in prima persona volò in Argentina per seguirlo in una partita della sua ex squadra, l'Argentinos, nel corso della quale proprio Vera segnò il gol vittoria mettendosi decisamente in mostra. E non può essere una casualità il viaggio che a giugno ha visto lo stesso Burdisso recarsi in Brasile per seguire alcuni profili interessanti. Il direttore tecnico viola ha seguito anche una partita del Corinthians, seguendo con grande interesse la crescita del giocatore nato a Hurlingham. In una recente intervista ha dichiarato di ispirarsi a De Rossi, che proprio di Burdisso è stato compagno alla Roma e che ha affrontato nel corso della breve esperienza del campione del mondo, ora allenatore, con la maglia del Boca Juniors.

Secondo Sky servono non meno di 12 milioni per convincere il Timao a lasciarlo partire, cifra che la Fiorentina potrebbe investire in caso di cessione di Amrabat, ancora in bilico in attesa di offerte concrete dai top club interessati al suo profilo.