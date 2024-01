SUDAMERICA'S GOT TALENT. VIA AL PREOLIMPICO, LA VIOLA OSSERVA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Talento a non finire. Il Sudamerica ne è sempre stato un grande serbatoio per il calcio mondiale e la Fiorentina ne sa qualcosa, a dimostrazione del grande apporto di giocatori forniti dal continente (soprattutto argentini) nella storia del club viola. Il Preolimpico si accinge ad aprire le danze, stasera con Ecuador-Colombia, per una rassegna continentale che come sempre metterà in mostra la crema del pallone giovanile neolatino.

Dismesso nel 2004 e successivamente ripreso dal 2020, il Preolimpico è la manifestazione riservata alla nazionali sudamericane under 23 che sancisce le due selezioni continentali che rappresenteranno la CONMEBOL ai Giochi Olimpici, in questo caso a Parigi 2024. Per la prima volta lo ospiterà il Venezuela, ma come al solito avrà il seguito di addetti ai lavori per le squadre di tutto il mondo, come farà anche la Fiorentina col dt Nicolas Burdisso, da sempre meticoloso nell'osservazione del calcio sudamericano.

Due gironi da 5 squadre (i medesimi Paesi del Sudamerica), le prime due classificate avanzano in un raggruppamento da quattro sempre all’italiana, da cui usciranno le due formazioni che voleranno in Francia quest’estate. L’occasione migliore per vedere all’opera talenti cristallini come Endrick, bimbo prodigio del Palmeiras già ceduto al Real Madrid, oppure Claudio Echeverri, fantasista del River su cui ha già messo l’ipoteca il Manchester City. E ancora Federico Redondo, figlio d’arte dell’Argentinos Juniors, o Valentin Barco, gioiello del Boca Juniors - appena passato al Brighton - e dell’ultima Libertadores.

Restando fra gli argentini e in casa Xeneizes, ci sarà Nicolas Valentini, centrale visionato più volte da Burdisso per portarlo a Firenze e su cui si sono fatte vive ultimamente Milan e Lazio. Menzione in orbita viola anche per Santiago Castro, centravanti del Velez sondato dalla Fiorentina per l'estate prossima e su cui si è inserito anche il Bologna. E chi più ne ha più ne metta, se ne potrebbero indicare altri ancora ma la sostanza non cambierebbe. Prendendo in prestito e aggiustando il nome di un celebre programma televisivo: Sudamericas’s got talent. Lo sa il mondo, lo sa la Fiorentina, spettatrice interessata come tutto il globo del pallone.